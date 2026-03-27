La autocrítica de Scaloni tras el pobre 2-1 de Argentina ante Mauritania: "El equipo no estuvo bien en ningún momento "

Lionel Scaloni analizó el flojo rendimiento de la Selección argentina en la Bombonera y también se refirió a la dura lesión de Panichelli.

Ganó, pero no le gustó nada. Lionel Scaloni no dio vueltas y reconoció el bajo nivel de Argentina ante Mauritania.

La Selección argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera, pero el resultado no dejó conforme a Lionel Scaloni. En conferencia de prensa, el entrenador fue el primero en hacer autocrítica y dejó en claro que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado.

Incluso fue más allá en su análisis y no salvó ni siquiera el arranque del partido: "No se jugó bien el segundo tiempo y tampoco el primero. Hoy el equipo no estuvo bien en ningún momento, eso está bueno decirlo; hay que trabajar y corregir", aseguró el DT, sin buscar excusas tras una actuación irregular que se notó especialmente en el segundo tiempo. Una frase directa que reflejó su mirada sobre el funcionamiento colectivo.

Lionel Scaloni reconoció el bajo nivel de Argentina ante Mauritania Scaloni reconoció el bajo nivel de Argentina ante Mauritania Scaloni reconoció el bajo nivel de Argentina ante Mauritania ESPN Scaloni también explicó que algunas pruebas pueden afectar el rendimiento: "A veces puede ser que cuando probamos alguna cosa diferente puede llegarse a resentir el funcionamiento, sobre todo si no hay mucho tiempo". Y agregó: "Es evidente que podemos jugar mucho mejor, lo hemos hecho".

También tuvo un momento especial al referirse a la grave lesión de Joaquín Panichelli: "Lo que vivimos ayer fue muy triste. No sé si influye en esto o no, pero te puedo asegurar que fue muy triste. Es justamente lo que él dice, que no se lo merecía. Lógico que no lo merecía, pero particularmente él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros".