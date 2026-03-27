La autocrítica de Scaloni tras el pobre 2-1 de Argentina ante Mauritania: "El equipo no estuvo bien en ningún momento "
Lionel Scaloni analizó el flojo rendimiento de la Selección argentina en la Bombonera y también se refirió a la dura lesión de Panichelli.
La Selección argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera, pero el resultado no dejó conforme a Lionel Scaloni. En conferencia de prensa, el entrenador fue el primero en hacer autocrítica y dejó en claro que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado.
Incluso fue más allá en su análisis y no salvó ni siquiera el arranque del partido: "No se jugó bien el segundo tiempo y tampoco el primero. Hoy el equipo no estuvo bien en ningún momento, eso está bueno decirlo; hay que trabajar y corregir", aseguró el DT, sin buscar excusas tras una actuación irregular que se notó especialmente en el segundo tiempo. Una frase directa que reflejó su mirada sobre el funcionamiento colectivo.
Lionel Scaloni reconoció el bajo nivel de Argentina ante Mauritania
Scaloni también explicó que algunas pruebas pueden afectar el rendimiento: "A veces puede ser que cuando probamos alguna cosa diferente puede llegarse a resentir el funcionamiento, sobre todo si no hay mucho tiempo". Y agregó: "Es evidente que podemos jugar mucho mejor, lo hemos hecho".
También tuvo un momento especial al referirse a la grave lesión de Joaquín Panichelli: "Lo que vivimos ayer fue muy triste. No sé si influye en esto o no, pero te puedo asegurar que fue muy triste. Es justamente lo que él dice, que no se lo merecía. Lógico que no lo merecía, pero particularmente él se estaba entrenando de una manera increíble, contagiando a todos sus compañeros".
El fuerte testimonio de Lionel Scaloni sobre la dura lesión de Panichelli
A la hora de analizar si influyó la seria lesión del delantero de Racing de Estraburgo en el rendimiento del equipo, Scaloni no se animó a descartarlo. "¿Si influye o no? Puede que sí porque sinceramente fue algo muy feo que no se lo deseo a nadie y los compañeros han estado ahí. Le mando un fuerte abrazo, hablé mucho con él y es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el Mundial”.