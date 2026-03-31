El capitán de Zambia picanteó el partido ante la Selección argentina: "Cristiano Ronaldo es mejor que Messi"

A horas del choque en la Bombonera, Fashion Sakala, capitán de Zambia, dejó en claro su preferencia por el astro portugués que por sobre la Pulga.

El capitán de Zambia lanzó una frase que generó revuelo a horas del choque contra la Selección argentina.

Luego de lo que fue el flojo triunfo por 2-1 ante Mauritania, la Selección argentina de Lionel Scaloni buscará dar vuelta la página y volver a demostrar porque son los campeones del mundo. Este martes a las 20:15 en la Bombonera, la Albiceleste disputará su último partido en el país antes de viajar rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 frente a Zambia.

Para la vigente campeona del mundo el encuentro será más que importante, ya que el DT tendrá su última prueba para definir a los 26 jugadores que viajarán a la cita mundialista debido a que su próximo amistoso (en junio contra Serbia) será luego de la fecha prevista para presentar la lista de los futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.

El capitán de Zambia palpitó el choque contra la Selección argentina Por su parte, para el combinado africano también será un partido histórico y así lo manifestó Fashion Sakala, capitán de la Selección de Zambia. En una charla con Olé, el futbolista de 29 años aseguró que soñó muchas veces con jugar un partido contra Argentina: “Lo viví mil veces en mi cabeza jugar contra Argentina. Siempre lo imaginé. Va a ser un partido muy bueno, muy interesante. Estoy muy emocionado y el equipo también”.

El capitán de Zambia picanteó el partido ante la Selección argentina X @DiarioOle “Sé que acá se vive mucho el fútbol. Ojalá haya unas 50 mil personas en la cancha”, reconoció sobre lo que será el clima del partido en la Bombonera. Y no parece exagerar: sabe perfectamente lo que significa jugar en Argentina.

El capitán de Zambia eligió a Cristiano Ronaldo antes que a Messi y calentó el partido Por último, Sakala fue consultado sobre si prefiere a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, y lejos de tomarse un segundo para pensar su respuesta, lanzó: “En mi honesta opinión, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi”. No obstante, también se tomó un segundo para llenar de elogios a la Pulga: “Es uno de los mejores jugadores de la historia, lo respeto mucho por lo que hizo en el fútbol. Tiene una influencia enorme en los jóvenes, incluso en África”.