Salud del Indio Solari: qué dice el comunicado oficial publicado por su familia en Instagram ¿fue un ACV?

El ídolo popular continúa batallando contra el Parkinson y se mantiene alejado de los flashes, limitando sus apariciones a la virtualidad.

Qué pasó realmente con el cantante de rock.

Ante la ola de rumores que indicaban que el máximo referente del rock nacional, el Indio Solari, habría sufrido un ACV, su entorno decidió cortar de raíz las especulaciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, se emitió una aclaración tajante: el artista se encuentra realizando una serie de chequeos médicos de rutina, desmintiendo categóricamente cualquier cuadro de urgencia neurológica.

El comunicado que desactivó la bomba mediática sobre el líder de Los Fundamentalistas La preocupación no es casual, ya que el Indio Solari convive hace una década con un diagnóstico complejo. “El doctor Park me la está jugando fuerte”, había confesado el músico tiempo atrás, refiriéndose al Parkinson que padece y que lo obligó a modificar radicalmente su estilo de vida.

Esta condición lo llevó a adoptar un perfil sumamente bajo, evitando exposiciones públicas innecesarias y transformando su hogar en su búnker creativo. Por este motivo, cualquier noticia relacionada con su bienestar físico suele disparar alertas inmediatas en el imaginario colectivo.

A pesar de su retiro de las tablas, la conexión con su público sigue intacta mediante la tecnología. En esta ocasión particular, a través de su cuenta de Instagram se dio a conocer un comunicado oficial para dejar en claro lo ocurrido durante las últimas jornadas.

Hace una década, el músico reveló que padece la enfermedad de Parkinson. En muchos medios de comunicación se afirmó que Solari tuvo un ACV, sin embargo está muy lejos de ser verdad. "Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV", comienza el descargo.