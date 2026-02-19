El Indio Solari fue al hospital y hubo preocupación por su salud: qué dijo la esposa

La salud del músico generó preocupación entre sus seguidores, tras una información que brindó Ángel de Brito en X. La esposa del artista rompió el silencio y habló sobre su estado.

Una noticia sobre la salud del Indio Solari encendió la preocupación este jueves. Según trascendió, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sido internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV, información que rápidamente impactó entre sus seguidores y en el mundo del rock nacional.

Quien dio a conocer esta versión fue Ángel de Brito, a través de su cuenta en X. "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV", aseguró el conductor de LAM. "Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", añadió el periodista.

Ángel de Brito X Ángel de Brito aseguró que el músico tuvo un ACV. Captura de pantalla X @AngeldebritoOk. Para cerrar, de Brito envió un mensaje público de apoyo al músico: "Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional".

Sin embargo, pocos minutos después, en El Destape Ariel Lijalad desmintió la información de Ángel: "Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me dice que 'de ninguna manera, que eso es mentira'. Me dijo que, efectivamente, está con una internación, haciendo unos chequeos porque el Indio viene atravesando una enfermedad".