El Indio Solari fue al hospital y hubo preocupación por su salud: qué dijo la esposa
La salud del músico generó preocupación entre sus seguidores, tras una información que brindó Ángel de Brito en X. La esposa del artista rompió el silencio y habló sobre su estado.
Una noticia sobre la salud del Indio Solari encendió la preocupación este jueves. Según trascendió, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría sido internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV, información que rápidamente impactó entre sus seguidores y en el mundo del rock nacional.
Quien dio a conocer esta versión fue Ángel de Brito, a través de su cuenta en X. "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV", aseguró el conductor de LAM. "Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", añadió el periodista.
Para cerrar, de Brito envió un mensaje público de apoyo al músico: "Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional".
Sin embargo, pocos minutos después, en El Destape Ariel Lijalad desmintió la información de Ángel: "Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me dice que 'de ninguna manera, que eso es mentira'. Me dijo que, efectivamente, está con una internación, haciendo unos chequeos porque el Indio viene atravesando una enfermedad".
Esto fue lo que dijo Ariel Lijalad sobre la salud del Indio Solari
"Por favor, desmentí lo del ACV, no hay nada. Va a salir en breve una comunicación oficial", continuó leyendo el periodista.