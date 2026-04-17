Llega la segunda edición de Conexión Arteba a Mendoza y San Juan: días, horarios y todos los detalles

Fundación Arteba anunció la segunda edición de Conexión arteba , un programa internacional de pensamiento y debate que busca fortalecer y enriquecer las discusiones en torno al arte contemporáneo en la Argentina.

Lanzado en 2025, Conexión Arteba tuvo su primera edición en las provincias de San Juan y Mendoza donde se reunieron más de 150 referentes del campo artístico, curatorial y teórico en una serie de conferencias y actividades que propiciaron un acercamiento a la escena cultural de la región.

La semana que viene, en estas mismas provincias, se realizará la segunda edición del foro. A través de la participación de artistas, científicos, pensadores y curadores, se indagará la relación del arte contemporáneo, los modelos socioeconómicos actuales y la aceleración de la transición climática.

En qué consistirá y cómo estará organizado el foro de Conexión Arteba 2026

El foro de esta edición se titula Conversando con lo vivo: imaginarios para el (re) encuentro entre especies. Como anticipa su nombre, la muestra se pregunta y desarrolla nuevas formas de imaginar y nombrar el vínculo con lo viviente, entendiendo que las palabras que se usaron hasta hoy no son suficientes y que es necesario construir un lenguaje que active y amplifique nuestro campo sensible y redefina nuestra vinculación con lo vivo.

conexion arteba 2025 II Conexión Arteba se lanzó en 2025. Gentileza Conexión Arteba

Esta nueva edición cuenta con la curaduría de Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio como curadora asociada. "En estas investigaciones previas que empezamos a realizar con Yina, nos dimos cuenta de la dificultad que teníamos nosotras mismas en elegir con qué palabras, con qué términos hablar de este presente y de nuestra relación como humanos con lo natural o con el planeta. Entonces, esa inquietud es la que nos convocó a pensar la conversación como una figura central para el foro, como un modo no solamente de intercambiar maneras de nombrar, sino también maneras de escucharnos", explicó Coluccio en un encuentro con prensa en donde estuvo presente MDZ.

El encuentro se organiza en torno a dos ejes: las infraestructuras invisibles —marcos conceptuales que orientan nuestras ideas de comunidad y convivencia entre especies— y las infraestructuras visibles — prácticas desde las que se activa esa relación con lo vivo: el quehacer artístico, la escritura, la curaduría, la investigación, las transecologías y los debates sobre derechos de la naturaleza.

El Foro se organiza en dos días de trabajo (uno en cada provincia), con tres bloques temáticos por jornada. Cada bloque combina presentaciones individuales de 20 minutos, seguidas de conversaciones cruzadas mediadas por las curadoras de la edición, además de un espacio final de preguntas abiertas al público y de recapitulación a cargo de Alejandra Aguado, Ferran Barenblit, Mariana Olivares y Maria Paula Pino.

Asimismo, la muestra contará con la participación de 13 expositores expertos en temáticas artísticas, ecológicas y antropológicas, no solo de Argentina sino también de otras partes de Latinoamérica. Entre ellos se encuentran Maia Gattás Vargas, Berenice Olmedo, José Luis Grosso, Camila Marambio y Brigitte Baptiste Ballera.

conexion arteba 2025 I Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, donde se realizará el foro. Gentileza Conexión Arteba

Días, horarios y todos los detalles de Conexión Arteba 2026

La segunda edición de Conexión Arteba comenzará el jueves 23 de abril en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, de 10 a 18 hs.

Dos días después, el sábado 25, la muestra continuará en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan, de 9 a 17 hs. Se puede consultar la programación de cada día en este link.

No obstante, Conexión Arteba no termina allí: también desarrollaron un mapa cultural en formato digital que visibiliza talleres de artistas, museos, instituciones, centros culturales, bodegas y propuestas gastronómicas de ambas provincias. Se puede consultar en este link.