El iPhone 14 Plus alcanza su precio más bajo en Walmart: una oferta por tiempo limitado

El modelo de con 128 GB y dos cámaras incluye cuotas sin interés y está desbloqueado para todas las compañías telefónicas.

Walmart tiene una oferta fugaz por el iPhone 14 Plus. A pesar de ser un modelo que fue lanzado hace algunos años atrás, el celular de Apple cuenta con algunas características que aún son interesantes en 2026 y que muchas otras marcas de tecnología no han podido incorporar a sus celulares.

El iPhone 14 Plus tiene su principal atractivo en su pantalla de 6.7 pulgadas que cuenta con un pequeño notch que no interrumpe la imagen que estás reproduciendo. Además, sus colores son brillantes y nítidos por lo que puedes disfrutar de series, películas y documentos con una calidad visual única.

No te pierdas todo lo que podés hacer con el iPhone 14 Plus Embed - Iphone 14 - Iphone 14 Plus La tecnología de este celular también se evidencia en su rendimiento y memoria. Este modelo cuenta con el chip A15 Bionic, sumado a sus 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que garantizan fluidez en aplicaciones actuales. A su vez, su batería promete acompañarte durante varias horas y con solo una carga podrás navegar nuevamente.

En cuanto a cámara, el iPhone 14 Plus tiene un sistema de doble cámara en la parte trasera. Estas incorporan técnicas avanzadas como el modo Acción y el lente Ultra Gran Angular que aseguran capturar cualquier momento con una gran atención al detalle.