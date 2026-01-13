El Motorola Razr 60 baja del millón en Mercado Libre: es la mejor oferta del verano

El mercado de celulares suele moverse a golpes de lanzamientos y precios difíciles de seguir, pero en verano también aparecen oportunidades que reordenan la lista de deseos. Motorola y Mercado Libre empujan una de esas: el Razr 60 en versión 512 GB y 12 GB de RAM, un plegable que busca combinar diseño premium con potencia y una experiencia práctica para el día a día.

Más allá de la moda de los plegables, la clave está en lo cotidiano: cómo se siente en la mano, qué tan cómodo es para llevar, si responde rápido y si la cámara acompaña cuando toca sacar fotos sin pensar demasiado. En ese combo, el Razr 60 apunta a ser un “todo en uno” con un diferencial claro: su formato compacto cuando está cerrado y una pantalla principal amplia cuando se abre.

El Razr 60 conserva el ADN clásico de la línea : un equipo que se cierra y queda más pequeño en el bolsillo, y se abre para ofrecer una experiencia completa. Abierto mide 171,3 mm x 73,99 mm x 7,25 mm y pesa 188,4 g, cifras que lo ubican en un rango cómodo para un plegable moderno.

Un Razr 60 con diseño compacto al cerrar, pantalla amplia al abrir, IP48 y 188,4 gramos para uso diario.

En resistencia suma un dato relevante: certificación IP48, una tranquilidad extra frente a salpicaduras y el desgaste normal del uso. También incorpora lector de huellas y desbloqueo facial, además de sensores como acelerómetro, giroscopio, brújula, proximidad y luz ambiente.

En potencia, Motorola apuesta por un conjunto sólido: procesador de 2,6 GHz, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (sin posibilidad de expansión con microSD). Llega con Android 15, lo que suma puntos para quienes priorizan un sistema actualizado y ágil.

En conectividad, el equipo está bien armado: 5G, Dual SIM (SIM física + eSIM), WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, WiFi Direct/Hotspot y GPS con soporte para varios sistemas (GPS, AGPS, Glonass, Galileo y QZSS). En criollo: sirve tanto para trabajo como para entretenimiento, pagos sin contacto y buena estabilidad de red.

motorola2 Rebaja fuerte: de $1.499.999 a $954.999, 36% off, hasta 6 cuotas de $216.243. Motorola

Cámaras versátiles y batería para una jornada completa

En fotografía, el Razr 60 combina una cámara principal de 50,3 MP (f/1.79) con un gran angular/macro de 13 MP (120°). La grabación llega a 4K y ofrece múltiples formatos, algo útil para quienes producen contenido para redes. La frontal es de 32 MP y también puede grabar en 4K, con opciones de Full HD a 30 y 60 fps.

El menú de funciones es amplio: cámara lenta y rápida, "Night Vision", panorámica, escáner, captura doble, modo pro, retrato, ultra resolución, Google Lens, temporizador y hasta “audio con IA”, entre otras herramientas. En autonomía, incorpora una batería de 4500 mAh, un número que busca sostener el ritmo de un día completo pese al formato plegable.

Como extra, aparece el accesorio P-Grab, que se adhiere a la funda y permite sostener el celular con un dedo, con la idea de mejorar el agarre y reducir caídas inesperadas.

Y recién ahí entra el dato que termina de redondear la propuesta: el Razr 60 pasó de $1.499.999 a $954.999 en Mercado Libre, con un descuento del 36% que lo deja por debajo del millón de pesos. Además, se ofrece en hasta 6 cuotas de $216.243, una combinación que lo convierte en una de las rebajas más llamativas del verano para un plegable de alta gama.