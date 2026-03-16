Motorola lanza en Argentina los nuevos auriculares moto buds 2 de gran calidad

Tras su presentación global en el MWC 2026, Motorola anunció la llegada de una propuesta sonora revolucionaria. Los nuevos moto buds 2 prometen redefinir la experiencia auditiva gracias a su integración con sistemas de inteligencia artificial y un diseño ergonómico que se adapta perfectamente al ritmo de vida actual de los usuarios modernos y exigentes.

El lanzamiento de estos dispositivos en Argentina marcará un hito para los fanáticos de la marca que buscan auriculares con calidad de estudio. Con una apuesta fuerte por el arte y la funcionalidad, estos equipos no solo ofrecen conectividad de última generación, sino que también aportan un toque de estilo con las exclusivas paletas de colores de la reconocida firma Pantone.

Para quienes buscan lo máximo en fidelidad, el modelo Plus se posiciona como el buque insignia de la familia. Equipados con transductores de 11 mm y armaduras equilibradas de Knowles, estos dispositivos garantizan precisión en cada nota. La tecnología Sound by Bose, optimizada por expertos, envuelve a los usuarios en un sonido rico, equilibrado y con gran resonancia emocional, destaca la firma sobre su colaboración estrella.

¿Quién dijo que el diseño y la potencia no pueden convivir en un mismo dispositivo? Gracias a la Cancelación de Ruido Dinámica (ANC) y el uso de seis micrófonos con reducción de ruido ambiental, las llamadas y reuniones virtuales alcanzan una claridad profesional. Además, la integración de moto ai permite funciones inteligentes como la traducción en tiempo real y resúmenes de reuniones directamente en el oído.

El modelo estándar de los moto buds 2 no se queda atrás , ofreciendo una experiencia excepcional para estudiantes y jóvenes profesionales. Con una autonomía que alcanza las 48 horas totales junto a su estuche de carga, se convierten en el aliado ideal para jornadas interminables. Incluso si tenés poco tiempo, una carga rápida de solo 10 minutos te otorga hasta 3 horas de reproducción continua.

Estos auriculares cuentan con Bluetooth 6.0 para una estabilidad superior y un "Modo Juego" que reduce la latencia al mínimo. Su sistema de audio incluye controladores dinámicos de 11 mm y magnéticos microplanares de 6 mm, logrando una profundidad sonora inmersiva con soporte para audio espacial. Es la opción ideal para quienes buscan tecnología de punta sin descuidar el bolsillo.

Motorola Moto Buds 2 - Interna 3 Con tecnología Sound by Bose, los moto buds 2 plus elevan el estándar de los auriculares inalámbricos. Motorola

Disponibilidad y precio de los nuevos auriculares en Argentina

La llegada de estos dispositivos a Argentina se concretará en las próximas semanas a través de los canales oficiales de la marca. Los moto buds 2 —en su modelo plus— tendrán un precio de venta recomendado desde $240.000 pesos argentinos, disponibles en colores Pantone Cool White y Silhouette. Por su parte, la versión estándar se podrá conseguir desde los $128.000 pesos argentinos.

La apuesta de Motorola por democratizar el audio de alta resolución y la IA integrada sugiere un cambio de paradigma en el mercado local. Con el soporte de moto ai y la conectividad dual, el ecosistema de la marca se vuelve más sólido y atractivo, proyectando un impacto significativo en la forma en que consumimos contenido y nos comunicamos en el día a día.