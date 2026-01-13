La playa escondida de Mendoza: arena, agua y clima de verano sin salir de la provincia

Verano en Mendoza: el Dique Valle Grande sorprende con playas escondidas de arena clara y agua turquesa.

No hace falta viajar cientos de kilómetros ni cruzar fronteras para encontrar postales que remiten al verano pleno. En el sur de Mendoza existe un rincón poco conocido que sorprende por su arena clara, agua tranquila y entorno natural, ideal para quienes buscan una escapada distinta dentro de la provincia.

Se trata del Dique Valle Grande, una joya ubicada a solo 35 kilómetros de la ciudad de San Rafael, que combina paisajes imponentes con un sector que muchos llaman "playa".

Dónde queda la playa y por qué pocos la conocen El Valle Grande se encuentra sobre el río Atuel y es famoso por sus vistas panorámicas, los cañones de roca y las actividades de aventura. Sin embargo, frente al mirador principal se esconden pequeñas playas de arena blanca.

El acceso no es directo y eso explica por qué siguen siendo un secreto bien guardado para muchos turistas. Para llegar, es necesario cruzar el río en lancha o catamarán, lo que convierte la visita en una experiencia distinta desde el primer momento.

image Valle Grande combina aventura, descanso y paisajes imponentes. Foto: Archivo Arena, agua y descanso en pleno paisaje mendocino Estas playas naturales ofrecen un espacio ideal para descansar, tomar sol y refrescarse durante los días de calor. El agua del río Atuel, de tonos turquesa, y el entorno montañoso generan un contraste que recuerda a destinos de verano más tradicionales, pero sin salir de Mendoza.