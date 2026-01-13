Verano sin sorpresas: qué revisar en el aire acondicionado antes de usarlo

Con olas de calor cada vez más intensas, el aire acondicionado se vuelve un aliado clave para atravesar el verano . Sin embargo, muchos equipos pierden eficiencia por falta de mantenimiento . Una revisión preventiva no solo mejora el rendimiento, sino que también reduce el consumo de energía, prolonga la vida útil del aparato y evita gastos inesperados en reparaciones.

Los filtros acumulan polvo, pelusas y suciedad con el uso diario. Cuando no se limpian con regularidad, el aire circula con dificultad y el equipo necesita trabajar más, lo que se traduce en un mayor consumo eléctrico.

Lo ideal es lavarlos con agua y jabón neutro al inicio de la temporada y repetir la limpieza cada quince o treinta días. Si están muy deteriorados, conviene reemplazarlos.

El gas refrigerante es fundamental para que el aire acondicionado enfríe correctamente. Un nivel bajo puede provocar que el equipo funcione sin lograr la temperatura deseada y que el compresor se sobreexija. Esta verificación debe realizarla un técnico especializado, ya que una carga incorrecta puede generar fallas más graves.

La unidad exterior suele acumular hojas, polvo y residuos del ambiente. Si está obstruida, el equipo pierde eficiencia y el motor puede sobrecalentarse.

Una limpieza simple con cepillo o aspiradora, y asegurarse de que tenga espacio libre alrededor, ayuda a garantizar un funcionamiento óptimo.

Termostato y drenaje: dos puntos a no descuidar

El termostato debe estar bien calibrado para que la temperatura seleccionada sea real y no genere un esfuerzo innecesario. Además, es importante revisar el sistema de drenaje: si está tapado, puede provocar goteos o filtraciones de agua dentro del hogar.

Un mantenimiento básico antes de que lleguen los días más calurosos marca la diferencia. Con pocos cuidados, el aire acondicionado rinde mejor, consume menos y acompaña todo el verano sin sorpresas.