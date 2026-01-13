Verano sin sarro: cómo proteger piscinas, duchas y sistemas de agua en la época de mayor consumo

El aumento del uso de agua en verano acelera la formación de sarro y puede elevar costos de limpieza y mantenimiento.

En los meses de calor de verano, el consumo de agua en los hogares suele pegar un salto. Se llenan piscinas, se multiplican las duchas y se usan más electrodomésticos que dependen del suministro. Ese escenario deja en evidencia un problema que muchas veces pasa por debajo del radar: el sarro.

No siempre se nota al principio. Pero se acumula. Y cuando aparece, lo hace en forma de manchas, menor rendimiento y arreglos que llegan en el peor momento: con la casa llena y el agua en uso constante.

El sarro no es solo cosa de calefones En zonas con agua dura, la cal se deposita con facilidad y deja marcas en superficies, canillas y duchas. También puede avanzar dentro de la instalación. Ahí el impacto es más serio: obstrucciones parciales en cañerías, desgaste de bombas, filtros que pierden eficiencia y un consumo mayor de productos de limpieza. La piscina es un ejemplo claro. Si el sarro se instala, el sistema de recirculación trabaja peor, el mantenimiento se encarece y la experiencia se vuelve más engorrosa. La temporada, que debería ser disfrute, se transforma en una cadena de tareas.

Es importante quitar todos los residuos que se puede generar con el agua como el sarro. Foto: HGTV (hgtv.com) Es importante quitar todos los residuos que se puede generar con el agua como el sarro. Foto: HGTV (hgtv.com) El verano arma un combo particular. Mucha agua circulando, más horas de funcionamiento y superficies expuestas. En ese contexto, el sarro gana terreno sin pedir permiso. “Muchas personas asocian el sarro únicamente con el invierno y los calefones, pero el verano es una de las épocas donde más impacto genera, especialmente en piscinas y sistemas de agua expuestos a un uso intensivo”, señalan desde Aquanex, compañía que trabaja con tecnología suiza aplicada al tratamiento del agua. La frase resume una idea central: el problema no se toma vacaciones. Cambia de lugar y de forma, pero sigue ahí.

La tendencia: soluciones sin químicos y sin mantenimiento Con ese diagnóstico, en los últimos años se volvieron más visibles las alternativas antisarro que no usan químicos. Su atractivo es directo: protegen instalaciones completas sin modificar la composición del agua. Y lo hacen sin recargas, sin electricidad y sin tareas periódicas que dependan del “acordate”. Esto resulta especialmente valorado en casas habitadas todo el año, barrios cerrados y viviendas de fin de semana, donde nadie quiere encontrarse con sorpresas al llegar. La lógica es preventiva: atacar el origen para que el sarro no se forme o no avance.