Un clásico del verano: berenjenas al escabeche ¡combinalas con lo que quieras!
Clásicas y bien frías: una receta de berenjenas al escabeche ideal para el verano. Para acompañar ensaladas, carnes o lo que gustes ¡son deliciosas!
Clásicas, sabrosas y bien frescas, las berenjenas al escabeche son una receta infaltable del verano argentino. Se preparan con tiempo, se comen frías y ganan sabor con el reposo. Ideales para picadas, entradas o para sumar a una mesa informal, esta delicia combina simpleza y carácter, perfecta para disfrutar en días de calor. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Berenjenas – 1 kg
Agua – cantidad necesaria
Vinagre de alcohol o manzana – 500 ml
Aceite de girasol u oliva – 250 ml
Ajo – 4 dientes
Laurel – 2 hojas
Orégano seco – 1 cucharada
Ají molido – a gusto
Sal – a gusto
Pimienta en grano – a gusto
Paso a paso para crear berenjenas al escabeche deliciosas
1- Lavá las berenjenas y cortalas en rodajas o bastones. Colocalas en un colador con sal y dejalas reposar 30 minutos.
2- Enjuagá las berenjenas, hervilas en agua con un chorrito de vinagre durante 5 minutos y escurrilas bien para lograr la textura justa.
3- En una olla calentá el aceite, sumá el ajo, el laurel, el orégano, la pimienta y el ají molido, base aromática ideal.
4- Agregá las berenjenas cocidas, incorporá el resto del vinagre y cociná unos minutos para integrar sabores sin que se desarmen.
5- Dejá enfriar y guardá en frascos limpios. Esta receta se disfruta mejor bien fría y reposada, especialmente en verano.
De la cocina a la mesa
Las berenjenas al escabeche son una receta perfecta para el verano porque se comen frías, se conservan bien y mejoran con el tiempo. Funcionan como entrada, para picadas, sándwiches o acompañando carnes. Prepararlas con anticipación simplifica cualquier comida y suma sabor sin esfuerzo. Una delicia clásica, rendidora y muy presente en mesas argentinas durante todo el calor de la estación. ¡A disfrutar!