Un clásico del verano: berenjenas al escabeche ¡combinalas con lo que quieras!

Clásicas, sabrosas y bien frescas, las berenjenas al escabeche son una receta infaltable del verano argentino. Se preparan con tiempo, se comen frías y ganan sabor con el reposo. Ideales para picadas, entradas o para sumar a una mesa informal , esta delicia combina simpleza y carácter, perfecta para disfrutar en días de calor. ¡Manos a la obra!

Receta tradicional de berenjenas al escabeche para días de verano

1- Lavá las berenjenas y cortalas en rodajas o bastones. Colocalas en un colador con sal y dejalas reposar 30 minutos.

2- Enjuagá las berenjenas, hervilas en agua con un chorrito de vinagre durante 5 minutos y escurrilas bien para lograr la textura justa.

3- En una olla calentá el aceite, sumá el ajo, el laurel, el orégano, la pimienta y el ají molido, base aromática ideal.

4- Agregá las berenjenas cocidas, incorporá el resto del vinagre y cociná unos minutos para integrar sabores sin que se desarmen.

5- Dejá enfriar y guardá en frascos limpios. Esta receta se disfruta mejor bien fría y reposada, especialmente en verano.

Receta de berenjenas al escabeche fáciles para el verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las berenjenas al escabeche son una receta perfecta para el verano porque se comen frías, se conservan bien y mejoran con el tiempo. Funcionan como entrada, para picadas, sándwiches o acompañando carnes. Prepararlas con anticipación simplifica cualquier comida y suma sabor sin esfuerzo. Una delicia clásica, rendidora y muy presente en mesas argentinas durante todo el calor de la estación. ¡A disfrutar!