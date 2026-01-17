Verano en Brasil: qué playas de Río de Janeiro están contaminadas

Los vuelos directos y la ventaja cambiaria, convirtieron a Brasil en uno de los destinos más elegido por los argentinos este verano . Río de Janeiro y Florianópolis son algunas de las ciudades más conocidas, sin embargo hay playas que están contaminadas y no son aptas para bañarse.

Miles de argentinos optaron por ir a Brasil este verano. De hecho durante 2025, un tercio de los turistas que llegaron al vecino país fueron de Argentina. Según estadísticas oficiales, Brasil recibió 9 millones de visitantes y 3,1 millones fueron argentinos.

Brasil también tiene pueblos baratos con playas lindas y tranquilas para disfrutar el verano.

El auge del turismo en Brasil permitió generar 1,5 millones de empleos formales, con un saldo positivo de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Los institutos de ambiente de los Estados brasileños que tienen playas elaboran informes semanales con los datos del monitoreo y la calidad del agua de las distintas zonas.

En Florianópolis, el Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) está a cargo de recolectar las muestras en 260 puntos del litoral. El último informe que abarcó del 12 al 16 de enero reveló que de los 260 puntos monitoreados: 171 son aptos para el baño, lo que representa el 65,77 por ciento y en Florianópolis, de los 88 puntos analizados, 59 son aptos para el baño, lo que equivale al 67,05 por ciento.

Entre sectores no aptos para bañarse hay algunas parte de las playas de Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis.

Por su parte, en Río de Janeiro el organismo encargado de monitorear el agua de las playas es el Instituto Estatal del Medio Ambiente. En total, toman muestras en 291 puntos de 197 playas de todo el estado.

Según el último reporte, no están aptas para bañarse una zona de Barra de Tijuca, diabo y Arpoador en Ipanema, Botafogo y Flamengo. En Ilha Grande, la única playa contaminada es Abraao.

Qué agua no es apta para bañarse

Se considera agua apta para bañarse, cuando el 80 por ciento o más de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas cinco semanas, en el mismo lugar, presenta un máximo de 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

No es apta para bañarse cuando más del 20 por ciento de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas cinco semanas, en el mismo lugar, presenta más de 800 Escherichia coli por 100 mililitros, o cuando el resultado de la última recolección es superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Río de Janeiro

Recomendaciones

La principal recomendación para los turistas es evitar nadar en el mar las primeras 24 horas después de lluvias intensas. Además, los organismos estatales aconsejan buscar zonas alejadas de desagües pluviales o alcantarillas.

Cuando llueve y después de las tormentas, el agua que va por las calles puede arrastrar residuos, sedimentos y otros elementos contaminados, que llegan al mar y afectan la calidad del agua para el baño.

Estas condiciones pueden aumentar la presencia de bacterias y microorganismos, lo que supone riesgos para la salud como irritaciones cutáneas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales.

Bañarse en agua contaminada puede causar gastroenteritis, hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea, entre otras. Pero también dermatitis, conjuntivitis, otitis y enfermedades del tracto respiratorio.