Pon agua oxigenada en tus plantas y verás lo que sucede en el jardín

Los que se dedican al jardín recomiendan usar agua oxigenada en las plantas. Las claves para obtener resultados.

La jardinería doméstica es muy versátil y hay tendencias que se imponen. Un producto que todos tienen en su botiquín se ha transformado en un verdadero aliado. Se trata del agua oxigenada, que puede ser muy útil para las plantas.

Agua oxigenada para el jardín El agua oxigenada es conocida también como peróxido de hidrógeno. Cuando entra en contacto con el sustrato, se descompone y libera oxígeno rápidamente. Hay que tener en cuenta que la regla de oro para el uso botánico es que el producto debe ser concentrado al 3%.

Si bien no es una poción mágica, el agua oxigenada es útil en casos específicos. Por un lado, ofrece una oxigenación de emergencia cuando el suelo está muy compactado o ha sufrido exceso de riego. El aporte de oxígeno ayuda a que las raíces respiren y no se asfixien.

agua oxigenada plantas Una ayuda para las plantas. Además, este producto en etapas muy tempranas de hongos o pudrición radicular puede ayudar a reducir microorganismos dañinos. También es excelente para desinfectar macetas usadas o herramientas de poda evitando que se pasen enfermedades de una planta a otra.

El error más común por desconocimiento es aplicarla directamente. La forma correcta de utilizarla es mediante una dilución segura. Se mezcla una parte de agua oxigenada por cada tres o cuatro partes de agua. Usar esa mezcla en el riego habitual, nunca de manera concentrada sobre raíces u hojas.