Decoración: el sencillo paso a paso para reciclar un maple de huevos y cambiar tu cocina

Usá la huevera de cartón para dar personalidad a tu cocina. Esta es una idea de bajo presupuesto para transformar tu hogar.

La decoración consciente y el reciclaje están en boca de todos y sirven de inspiración para crear objetos útiles y lindos. A veces, la decoración no necesita de un gran presupuesto, sino de objetos cotidianos como el maple de huevos o la huevera de cartón.

La propuesta ayuda a reutilizar un objeto que casi siempre termina en la basura, sin saber que está perdiendo un gran tesoro decorativo. En este caso, la idea es usar el cartón como molde para hacer una huevera de cerámica que suma personalidad a cualquier cocina con estilo rústico, mediterráneo o farmhouse.

huevos maple shutterstock Cambiá la decoración de tu cocina con esta idea. Shutterstock Los materiales para llevar a cabo esta idea son económicos y se pueden conseguir en cualquier almacén o tienda de decoración. La única recomendación es que revises la calidad de la arcilla o cerámica que vas a utilizar para que tu maple de huevos no se rompa en pocas semanas.

Los materiales que necesitas para decorar Cartón de huevos

Tijeras

Arcilla/cerámica

Resina UV o sellador tipo Mod Podge La guía para transformar el cartón de los huevos El primer paso es recortar los picos del interior de la huevera. Con la masa de arcilla o cerámica, se extiende sobre el maple y se moldea adaptándola a cada uno de los huecos. Para tener una forma precisa, se puede colocar un huevo real como guía presionando suavemente.

huevera gemini Una idea para decorar tu huevera de cerámica. Gemini Luego recorta los restos de arcillas y realiza pequeños detalles para aportar personalidad. Por ejemplo, se pueden hacer pequeñas asas laterales, bordes ondulados o relieves decorativos.