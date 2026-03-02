Por qué deberías poner cáscaras de limón en el horno apagado todas las noches

En el mundo de la limpieza, hay trucos poco conocidos que son muy efectivos. Usar las cáscaras de limón es la salvación.

En el mundo de los trucos caseros y de la limpieza existe un método para evitar el mal olor en el horno. La grasa acumulada o el olor a encierro en el aparato a veces parece difícil de sacar. Sin embargo, un truco con limón es la solución.

El truco del limón Para combatir los malos olores sin saturar el hogar con limpiadores químicos agresivos, resurgió una solución ecológica y económica: el uso de cáscaras de cítricos como desodorizante pasivo.

El éxito del método radica en la química natural. La piel del limón es rica en ácido cítrico y en limoneno, aceites esenciales que tienen propiedades antibacterianas y una altísima capacidad para neutralizar las moléculas de olor. A diferencia de los aerosoles que enmascaran aromas, el limón absorbe las fragancias pesadas y libera una frescura gradual.

Paso a paso El truco se puede aplicar después de una limpieza profunda o luego de cocinar platos que tienen aromas internos. Para eso se coloca la cáscara de dos limones en una bandeja apta para el calor. Luego introducir en el horno frío y apagado.

cocina 1 Usando limón no habrá malos olores en la cocina. A la mañana siguiente se retiran las cáscaras y el ambiente interno estará más liviano. Se puede repetir el proceso una vez por semana para que no haya olores rancios dentro del aparato.