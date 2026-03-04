¿Mal olor en el baño? el truco para un inodoro siempre limpio

El método barato que deja tu inodoro brillante en segundos. Ni lejía ni sprays: usa este básico para un baño perfecto.

Es el mejor aliado para un baño impecable. Esta solución es sencilla, barata y natural frente a los químicos caros actuales. Elimina manchas difíciles, combate la cal y quita los malos olores del inodoro. Martha Stewart ya recomendaba este método en su famoso libro de limpieza hace años. Es una forma real de lograr frescura total.

La fórmula para un baño limpio Basta con media taza de vinagre blanco para ver el cambio. Muchos usuarios añaden bicarbonato de sodio para potenciar el efecto burbujeante. Esta mezcla arranca la suciedad pegada en las paredes de la loza. El resultado es un brillo que parece de porcelana recién comprada. No necesitas frotar durante horas para ver la diferencia hoy.

inodoro limpieza Un truco muy efectivo. Foto: Shutterstock inodoro limpieza Un truco muy efectivo. Foto: Shutterstock Usa el cepillo del baño mojado en vinagre para limpiezas rápidas. Un enjuague final con agua mantiene las cerdas libres de bacterias. Así evitas que el mal olor se quede guardado en el soporte. Es un hábito que transforma la higiene de tu hogar ahora. Tu familia notará la limpieza apenas entre al cuarto de aseo.