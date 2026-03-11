Gelatina sin sabor: la aliada inesperada para estimular el colágeno y fortalecer las articulaciones

La gelatina sin sabor dejó de ser un ingrediente de repostería y en el último tiempo se ha transformado en una pieza clave de las recomendaciones nutricionales. Su popularidad se debe a su concentración de glicina y prolina, aminoácidos para la producción de colágeno .

El colágeno representa el 30% de las proteínas del organismo . De alguna manera es el “pegamento” que sostiene la piel, tendones y huesos. Con los años su producción natural comienza a decaer, por eso integrar fuentes de proteína es importante para quienes buscan envejecer de forma saludable.

La gelatina neutra ofrece una fuente de proteína pura y baja en calorías. Los estudios, entre ellos el de la Universidad de Harvard, señalan que el consumo de estos compuestos apoya directamente la síntesis de los tejidos conectivos.

Consumir gelatina sin sabor ayuda a la firmeza cutánea. Al apoyar la estructura de la dermis permite mitigar la aparición de arrugas y la pérdida de elasticidad. Sus aminoácidos actúan en la regeneración de cartílagos siendo un suplemento ideal para adultos mayores y deportistas.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 2.52.11 PM Gelatina, una aliada para la salud. Fuente: IA Gemini.

Además, el colágeno forma la red donde se depositan el calcio y el magnesio. Sin él los huesos perderían densidad. En tanto, con casi 9 gramos de proteína por cada diez de polvo, es un alimento saciante, libre de grasas y colesterol.

Por otro lado, ayuda en la recuperación de fibras tras el ejercicio físico intenso. Se puede integrar a yogures, batidos, sopas o jugos de fruta.

Para que el cuerpo pueda transformar esos aminoácidos en colágeno nuevo, necesita un catalizador esencial: la vitamina C. Por este motivo, los nutricionistas recomiendan mezclar la gelatina con cítricos como naranja, limón o kiwi. La sugerencia es una ingesta diaria de diez gramos optando por gelatina de origen natural.