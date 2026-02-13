Quiso hacer un reclamo a Mercado Pago, llamó a un número falso y la estafaron: perdió casi $3 millones

Ocurrió en San Juan. La mujer, de 58 años, llamó a un número falso creyendo que era de Mercado Pago y terminó siendo víctima de una estafa.

Una mujer fue víctima de una millonaria estafa virtual en la provincia de San Juan. La víctima, de 58 años, quiso comunicarse con Mercado Pago y terminó llamando a un número falso que estafadores difundieron en las redes sociales. De esa manera, los delincuentes ingresaron a su cuenta y le sustrajeron todo su dinero.

De acuerdo con la presentación judicial realizada el miércoles, el hecho tuvo lugar cuando una vecina del barrio Balcarce buscó en la web un teléfono para contactarse con la mencionada plataforma digital porque necesitaba con urgencia solucionar un problema con el comprobante de una transferencia.

Fue así que dio en las redes sociales con un número que tenía característica de Buenos Aires (011), por lo que marcó convencida de que se trataba del canal oficial de atención.

El modus operandi Del otro lado atendió un hombre que se hizo pasar por personal de la empresa y comenzó a solicitarle datos personales y bancarios con la excusa de que iba a resolver el inconveniente. Mientras la mujer explicaba la situación, los estafadores tomaron el control de sus cuentas.

Así, en cuestión de minutos, los delincuentes realizaron varias transferencias: primero 500.000 pesos, luego $295.000 y posteriormente $1.500.000, consta en la denuncia. Durante la maniobra, mantuvieron a la víctima en línea y la dejaron en espera, momento en el que la mujer escuchó risas y burlas por parte de los engañadores.