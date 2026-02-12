Empresarios chubutenses ofrecían coimas para impedir que comiencen las clases: cómo avanza la causa

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut investiga una denuncia presentada por José Severiche, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, contra un grupo de empresarios y exfuncionarios vinculados al kirchnerismo . Según la presentación judicial, le habrían ofrecido coimas para que impidiera el comienzo del ciclo lectivo en la provincia.

La fiscal interviniente, Dra. Julieta Gamarra, lidera la investigación. Como primeras medidas, dispuso la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, trabajando en conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew.

Con los elementos reunidos, la fiscal solicitó allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde supuestamente se realizó la reunión con el sindicalista . Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica, la causa se encuentra en etapa inicial y la calificación legal es provisoria, pudiendo modificarse conforme avance la investigación.

En su declaración, Severiche relató que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.

El sindicalista se dirigió entonces a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl "Tato" Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habrían solicitado "que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero".

"Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia", declaró el denunciante.

¿Quién es Gonzalo Carpintero?

Gonzalo Carpintero tuvo una extensa trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al peronismo local. Ocupó diversos cargos: director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros.

Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como "Embrujo" y "Revelación".

¿Qué retribución le habrían ofrecido al sindicalista?

Severiche aseguró en una presentación ante la Justicia que Carpintero le prometió "una retribución económica" y que posteriormente se realizarían "paritarias" para compensarlo si accedía al pedido. "Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos", afirmó.

¿Cuál sería el móvil detrás del presunto soborno?

Amén de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de "Ley de Ficha Limpia para la Pesca" que el Ejecutivo analiza presentar.