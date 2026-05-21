El bienestar y la calidad de vida, el nuevo desafío para los líderes empresarios argentinos

Desde mi empresa presentamos los resultados de su Informe Calidad de Vida 2026, un estudio anual diseñado para enumerar los aspectos que afectan el bienestar de los líderes empresarios mientras lideran sus negocios. En esta edición, la encuesta fue respondida por 508 empresarios miembros Vistage, con un promedio de edad de entre 29 y 60 años.

Los resultados del 2026 nos plantean un desafío fundamental: entender el bienestar como el sistema mismo que sostiene la performance a largo plazo. Si bien el compromiso de los líderes con sus organizaciones sigue siendo altísimo, observamos que ese rendimiento muchas veces se gestiona a expensas de pilares básicos como el descanso y la desconexión real. Nuestra oportunidad hoy es integrar hábitos saludables de manera deliberada en la agenda, asegurando que el éxito profesional no tenga un costo personal elevado. Los datos actualizados sobre el área laboral indican que el 46% de los empresarios destina entre 40 y 49 horas semanales a sus tareas, mientras que un 21% trabaja de 30 a 39 horas, un 20% de 50 a 59 horas, un 7% menos de 30 horas y un 6% alcanza las 60 horas o más. En este contexto, el 50% manifestó sentirse bien con su carga horaria actual y el 51% afirmó que disfruta de su trabajo. Otros indicadores revelan que el 59% concurre a la oficina más de 4 días a la semana y un 61% continúa respondiendo temas laborales una vez finalizada su jornada.

empresarios El 46% de los empresarios destina entre 40 y 49 horas semanales a sus tareas Archivo

El compromiso de los líderes sigue siendo altísimo En cuanto al área familiar, el 48% de los consultados comparte entre 2 y 4 horas diarias con su entorno cercano. El 69% aseguró que disfruta mucho de ese tiempo compartido, mientras que un 26% percibe ese disfrute de manera promedio. Respecto al área personal, solo el 16% de los líderes dedica más de 8 horas semanales a actividades propias no relacionadas con el trabajo o la familia, y el 73% disfruta actualmente de estos espacios. El informe advierte señales de desgaste: el 60% se siente medianamente estresado, el 47% califica su descanso como regular y solo el 16% logra dormir un promedio de 8 horas diarias. Además, un elevado 83% duerme con el teléfono encendido o silenciado. Finalmente, el estudio evaluó el rol de la membresía en la vida del líder, destacando que el 73% de los encuestados afirma que Vistage tuvo un impacto positivo o muy positivo en su calidad de vida. Asimismo, el 53% de los empresarios miembros considera que la organización los ayudó a balancear su vida personal y profesional.