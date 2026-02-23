El pueblo costero de Chile donde el Pacífico se muestra agreste y silencioso

En la Región de Valparaíso, un pequeño pueblo frente al mar conserva playas abiertas y un paisaje rocoso poco intervenido.

El pueblo de Pichicuy se asienta frente al Pacífico con una costa amplia y poco urbanizada.

El camino hacia el pueblo de Pichicuy desciende entre cerros secos hasta abrirse al océano Pacífico. Allí aparece una franja costera donde el paisaje no ha sido transformado por grandes desarrollos turísticos y el mar domina la escena con su carácter abierto.

Pichicuy se ubica en la comuna de La Ligua, al norte de la Región de Valparaíso, y mantiene la escala de una localidad costera pequeña. Su cercanía relativa con el paso internacional que conecta Chile con Mendoza lo convierte en una opción distinta dentro del litoral central chileno.

La playa del pueblo es amplia y combina arena con sectores rocosos que marcan un perfil agreste. El oleaje constante y el sonido del mar refuerzan la sensación de naturaleza dominante, con un horizonte despejado que define la experiencia costera.

El entorno natural se percibe en cada recorrido. Caminatas por la costa, exploración de formaciones rocosas y la observación del paisaje marino forman parte de una experiencia donde el paisaje es el principal protagonista.

La vida cotidiana mantiene un ritmo pausado. El pueblo conserva construcciones bajas, servicios básicos y una dinámica ligada al mar y a la vida local, lejos del movimiento intenso de los centros turísticos más conocidos. La pesca artesanal y las tradiciones costeras siguen presentes en el pulso del pueblo, reforzando una identidad vinculada al océano y a la vida comunitaria.