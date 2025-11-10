Netflix: estrena una nueva serie española de amor y misterio con 6 capítulos

La plataforma le da la bienvenida a una miniserie basada en una novela éxito en ventas. Se estrena esta semana.

Netflix confirmó que el 14 de noviembre llega El cuco de cristal, una miniserie de 6 capítulos que narra una historia de misterio, amor y segundas oportunidades. Esta producción promete convertirse en una de las estrellas de este año, sobre todo para quienes aman los thrillers.

La serie cuenta la historia de Clara Merlo, una residente de medicina de primer año que sufre un infarto y recibe un trasplante de corazón. La curiosidad le empuja a descubrir quién fue su donante y viaja hasta un pueblo muy pequeño que es acechado por el misterio. La llegada de Clara al pueblo revive una serie de acontecimientos que muchos creían sepultados en el pasado. Y así descubre que su donante fue un joven envuelto en un misterio que nadie pudo resolver, pero que ella está dispuesta a aclarar.

Esta serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por Catalina Sopelana (El jardinero, El vecino), Alex García (Sagrada familia, El inmortal), Itziar Ituño (Berlín, La casa de papel), Iván Massagué (El hoyo), Alfons Nieto (El cuerpo en llamas, Élite) y Tomás del Estal (Clanes).

Además es producida por Atípica Films (La chica de la nieve, Las de la última fila, Modelo 77, Diecisiete, La isla mínima, El hombre de las mil caras, Primos, Grupo 7). Esta es una productora audiovisual independiente con 181 premios nacionales, entre ellos 31 premiso Goya y 77 premios internacionales.