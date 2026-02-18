¿Por qué deberías llevar un dólar envuelto en papel aluminio en tu billetera?

Para el Feng Shui hay objetos que son imanes para atraer la abundancia. Esta técnica con papel de aluminio y un dólar es muy difundida.

Para el Feng Shui los objetos que las personas cargan a diario no son simples pertenencias; son imanes de energía que pueden abrir o cerrar puertas a la abundancia. La filosofía milenaria considera al dinero como un símbolo de estabilidad.

Dólar y aluminio Es por eso que el uso del billete de dólar como amuleto viene ganando terreno sobre todo cuando se combina con un elemento que es poco convencional: el papel de aluminio. Los expertos señalan que al envolver el dólar con el aluminio se blinda y se potencia la frecuencia del éxito financiero.

Para los creyentes del Feng Shui, el aluminio actúa como un refractor de energías. Al envolver el billete en ese material se busca crear una barrera que cumplirá dos funciones: por un lado, evita que la energía de la abundancia se escape y además bloquea las influencias negativas que causan gastos imprevistos o fugas de capital.

Un sueño con la abundancia. Foto: Fuente: Freepik Un ritual con un dólar para la abundancia. Foto: Fuente: Freepik Ritual No alcanza con guardar el billete de cualquier forma. Para atraer riqueza se coloca el dólar envuelto en aluminio en un compartimento exclusivo de la billetera. No debe mezclarse con tickets o papeles arrugados.

En el caso de tener una entrevista de trabajo se recomienda llevarlo en el bolsillo interno o en la cartera. Este amuleto es un imán para las oportunidades y proyecta una imagen de seguridad financiera, según el Feng Shui. También el envoltorio es un freno simbólico ante la impulsividad y la mala suerte económica.