Esta atrapante serie de 8 episodios redefine la ciencia ficción moderna y la tenés que ver

La ciencia ficción ha encontrado su espacio en el streaming . Sin embargo, pocas series han logrado lo que hizo esta minisierie original de Hulu estrenada en 2020, y que se ha transformado en una de las grandes joyas del género, y que permanece oculta en el catálogo de Disney plus .

Creada por Alex Garland, responsable de películas como Ex Machina, Aniquilación y Guerra Civil, la serie narra una historia que mezcla misterio, tecnología y preguntas incómodas sobre la naturaleza de la realidad. Todo en apenas ocho episodios que no sobran ni se estiran de más.

Devs sigue a Lily Chan, una ingeniera informática que trabaja en Amaya, una poderosa empresa tecnológica enfocada en computación cuántica. Su rutina se rompe cuando su novio, Sergei, también empleado de la compañía, es ascendido a un misterioso y exclusivo equipo llamado “Devs”. Poco después de ingresar a ese proyecto ultrasecreto, Sergei muere en circunstancias extrañas, lo que despierta en Lily la sospecha de que hay algo mucho más oscuro detrás de la empresa.

Decidida a descubrir la verdad, Lily comienza a investigar por su cuenta y se adentra en el hermético mundo de Devs, un laboratorio aislado donde se desarrolla una tecnología capaz de ir más allá de lo conocido. A medida que avanza, se enfrenta a un sistema diseñado para ocultar información y a un líder, Forest, cuya visión del mundo resulta tan fascinante como inquietante. Lo que parecía un caso de encubrimiento corporativo empieza a tomar una dimensión mucho más profunda.

Con el correr de los episodios, la serie explora algunas ideas complejas como el determinismo, el libre albedrío y el rol de la tecnología en la vida humana. A través del proyecto Devs, la historia plantea un escenario donde pasado y futuro podrían observarse con total precisión, poniendo en duda si las decisiones realmente existen o si todo está predeterminado.

Devs - Tráiler Subtitulado

En términos visuales, Devs también juega en otra liga. Su estética minimalista, casi hipnótica, y el uso del sonido refuerzan esa sensación de extrañeza constante. No es casual que haya sido destacada por su dirección y fotografía, dos de sus puntos más sólidos.

Pese a su calidad, la serie quedó medio escondida en el catálogo. Parte de eso se explica por su estreno en plena pandemia, cuando muchas producciones quedaron opacadas.

El elenco cuenta con Sonoya Mizuno como Lily, Nick Offerman como Forest, Jin Ha como Jamie, Zach Grenier como Kenton, Stephen McKinley Henderson como Stewart, Cailee Spaeny como Lyndon, Karl Glusman como Sergei y Alison Pill como Katie.

Si estás buscando una serie atrapante, distinta a lo que estamos acostumbrados a ver y con episodios hipnóticos, Devs cuenta con 8 episodios y es una opción más que recomendada para ver en Disney+.