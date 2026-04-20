Cayó la banda acusada por el asesinato de un adolescente de 15 años en la Villa 31: dos son menores

El asesinato de Bautista Astorga , de 15 años, ocurrido la noche del miércoles en las calles de la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires, terminó en la detención de tres sospechosos señalados como los responsables del crimen. Entre ellos, dos son menores que fueron trasladados a un instituto correccional. El hecho de sangre, que incluyó una brutal patada al baleado, quedó grabado.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad llevó adelante, este domingo, esta operación contra la banda apuntada por el asesinato. Los detenidos, de entre 17 y 18 años, fueron capturados en un aguantadero dentro de la Villa 1-11-14.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron fundamentales para reconstruir los últimos segundos de Astorga. El video muestra cómo los tres jóvenes se acercan caminando a la víctima, para que luego uno de los delincuentes le dispare a corta distancia. En un acto reflejo, el adolescente intentó defenderse a golpes de puño, pero el agresor volvió a abrir fuego, hiriéndolo de gravedad.

Tras ser herido de muerte, otro de los atacantes le propinó una violenta patada en la cabeza antes de emprender la huida frente a la mirada de testigos ocasionales.

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Entre las hipótesis apuntadas se maneja la posibilidad de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico o que el crimen podría ser un "mensaje" entre bandas que se disputan el control de la Villa 31, o incluso un error en el blanco del ataque.

El operativo para capturar a los sospechosos

Los efectivos de la Ciudad irrumpieron en una vivienda de planta alta ubicada en un pasillo sobre la intersección de Miranda y Calle 7. Allí, cuatro sujetos fueron reducidos en el lugar, confirmándose que tres de ellos eran los jóvenes buscados por la Justicia.

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Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares y, fundamentalmente, la ropa que los atacantes vestían el día del crimen, la cual coincide plenamente con los registros fílmicos.

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El único mayor de edad detenido es el acusado de matar a Astorga. Se trata de Pablo Daniel Tejerina de 18 años. Este es el único de los capturados que sigue bajo detención. Por su parte, los otros dos, ambos de 17 años, fueron derivados al Instituto de menores Inchausti.

FotoJet (3) Los dos menores detenidos durante el operativo.

El dolor de la mamá

Tras conocerse la noticia del asesinato de Bautista Astorga, su madre escribió un emotivo mensaje dedicado al menor fallecido.

"Te amo infinitamente, mi gran amor. ¿Por qué me dejaste? No entiendo por qué te fuiste, papito mío. ¿Cómo sigo si ya no estás, mi amor? ¿Cómo hago para seguir sin vos? No sé cómo explicar el dolor que siento. Bauti, vení, mi amor, que te espero acá en casa. Llevame contigo", dictó el descargo de la mujer.