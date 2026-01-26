Capturaron a un delincuente que estaba prófugo por el robo al Pato Fillol: de quién se trata

El sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad en la avenida Iriarte y Pasaje 70, barrio Zavaleta.

El hecho había ocurrido el 16 de marzo de 2024 en la vivienda del Ubaldo Pato Fillol, ubicada en Villa del Parque.

En las últimas horas, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 29 años que se encontraba prófugo por el robo al exarquero de la Selección argentina, Ubaldo Matildo Fillol. El hecho había ocurrido el 16 de marzo de 2024 en la vivienda del ex River, ubicada en Villa del Parque.

Se trata de Mario Daniel Falconi, quien se encontraba prófugo y con pedido de captura vigente. En las últimas horas, efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad detuvieron en la avenida Iriarte y Pasaje 70, barrio Zavaleta, al delincuente.

robo Pato Fillol detenido Policía de la Ciudad Según indicaron fuentes policiales, el detenido registraba además antecedentes por hurto (17/04/2024), hurto agravado (05/09/2025) y atentado y resistencia a la autoridad con disparo de arma de fuego (20/12/2020). Asimismo, figura en SIFCOP con procesamiento con prisión preventiva (06/05/2021).

El robo al “Pato” Fillol En el mes de marzo de 2024, los delincuentes se habrían llevado varias medallas de oro, incluida la del Mundial 1978 y otros objetos de valor que estaban guardados en una caja de color celeste.