Tragedia en Villa Devoto: dos niños y su niñera murieron por un escape de gas

Un trágico hecho ocurrió este lunes por la noche en Villa Devoto. Se trata de la muerte de dos hermanitos, de dos y cuatro años, y su niñera, una mujer de 32, debido a una intoxicación por monóxido de carbono, según las primeras informaciones.

El hecho ocurrió en la casa de los menores, ubicada en la calle Mercedes al 4400. El operativo comenzó cuando la madre de las víctimas alertó a la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad sobre la presencia de tres personas inconscientes dentro del inmueble.

Fueron tres víctimas fatales Además de los efectivos policiales, también acudieron al lugar Bomberos de la Ciudad y personal del SAME. Los últimos constataron el fallecimiento de la niñera que estaba a cargo de los hermanos.

Por otro lado, los dos hermanitos fueron trasladados en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, donde los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación. Desgraciadamente, ambos niños fallecieron.

La empresa Metrogas, por su parte, actuó en forma paralela al recibir la notificación vía Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires sobre una persona intoxicada en el lugar. Al llegar al edificio, cuyo procedimiento se concentró en el piso 2, los técnicos constataron que el operativo de emergencia ya se encontraba en curso y decidieron suspender el suministro de gas como medida preventiva.