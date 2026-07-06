Cuánto costará el Tren de Cercanías: confirman la obra para CEOSA y un gigante chino

El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes la adjudicación de la obra del Tren de Cercanías, que conectará la zona Este con Maipú y Luján de Cuyo. La construcción y concesión del servicio estará a cargo de la empresa mendocina CEOSA , mientras que el material rodante lo aportará el gigante chino CRRC TANGSHAN CO. LTD . El presupuesto final de la obra será de cerca de $ 290 mil millones .

Las obras del Tren de Cercanías del Este iniciaron la semana pasada luego de la firma del decreto Nº 1295, el cual se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Esa norma adjudicó a la empresa CEOSA la construcción, renovación y mejoramiento de infraestructura de la vía ferroviaria.

Asimismo, la compañía del empresario Fernando Porreta también se quedó con la operación y mantenimiento del servicio de transporte del tren de pasajeros que unirá San Martín y Junín con Maipú y Luján.

Finalmente, la empresa china CRRC TANGSHAN CO. LTD. resultó adjudicataria para la provisión del material rodante destinado a este proyecto.

En total, el Gobierno de Mendoza destinó $ 289.911.268.151,15 para la construcción del Tren de Cercanías del Este. Estos recursos saldrán de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

La obra básica costará $ 227.007.075.554,08, mientras que también se asignaron $ 62.894.192.597,07 por variaciones de precios y $ 10.000.000 para gastos generales de obra.

La construcción y renovación demandará una inversión de $ 203.800.010.678,05, mientras que la operación y mantenimiento tendrá un presupuesto de $ 1.347.382.769,67. Por su parte, para la provisión del material rodante se destinarán 15.733.603,31 de dólares, equivalentes a $ 23.207.064.876,03, según el cálculo realizado al momento de la adjudicación.

Por dónde pasará el nuevo tren urbano

La obra del Tren de Cercanías del Este vinculará mediante triplas la zona Este (Junín y San Martín) con Maipú y Luján de Cuyo.

El proyecto consistirá en la reconstrucción de la traza que se utilizó en lo que fue el viejo tren Trasandino. Originalmente el servicio iba a llegar hasta la estación Gutiérrez en Maipú pero finalmente se decidió extender de 33 a 45 kilómetros de vía, por lo que llegará hasta Chacras de Coria, en Luján.

Infografía de la ampliación del Tren de Cercanías. Noelia Fernández / MDZ

Los trabajos en el tramo de Junín y San Martín hasta la estación Gutiérrez comenzaron la semana pasada. Luego seguirán las etapas dos y tres, que serán las que conecten la traza desde la estación Gutiérrez hasta la zona de Vieytes primero y luego hasta San Martín y Bulnes, a metros de la proyectada estación del Metrotranvía llamada Pueyrredón.

El Tren de Cercanías contará con 19 paradores y va a terminar en el parador Pueyrredón, como cabecera final en Luján de Cuyo. Ese punto será un nodo donde se vinculará también con la nueva ampliación del Metrotranvía que llegará a Luján de Cuyo.

Las 19 paradas se distribuirán de la siguiente manera:

8 paradas entre La Colonia (Junín) – Gutiérrez (Maipú)

8 paradas entre Gutiérrez – Vieytes (Maipú)

3 paradas entre Vieytes – Nueva Estación Pueyrredón (Luján de Cuyo)

La empresa asiática proveerá tres modernas formaciones (triplas de trocha ancha) compuestas por dos coches motrices en los extremos y un coche remolcado central. Cada unidad tendrá una capacidad total para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).