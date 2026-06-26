Cómo fue el trágico choque en el que murió la conductora Ernestina Pais en San Isidro

Una de las figuras más importantes de los medios nacionales perdió la vida este viernes en San Isidro en un trágico siniestro.

Ernestina Pais murió este viernes por la tarde luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, en el ramal correspondiente a la Línea Mitre.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.40 h en el cruce ferroviario de Roque Sáenz Peña. Personal policial que se encontraba prestando funciones bajo el régimen de la Policía Federal Argentina acudió al lugar tras ser alertado sobre el siniestro.

La periodista falleció en un accidente en San Isidro. Al llegar, los efectivos constataron que un tren había impactado contra un Honda City, dominio MYP-725. Según relató el motorman, la conductora habría intentado cruzar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas.

Como consecuencia del fuerte choque, la periodista falleció en el lugar. Tras el accidente, se dio intervención a los servicios de emergencia y a la autoridad judicial para llevar adelante las actuaciones correspondientes.