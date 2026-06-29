El audio que complica judicialmente a Manuel Adorni: "Te voy a dar todo el soporte que necesites"

Tras su renuncia como jefe de Gabinete este sábado, se difundió un audio que agrava la situación judicial de Manuel Adorni . En el mensaje, dirigido al contratista Matías Tabar —responsable de las refacciones de su casa en el barrio cerrado Indio Cua—, el exfuncionario le ofrecía "todo el soporte que necesites" de cara a la declaración testimonial que el hombre debía brindar ante la Justicia. Los investigadores ya analizan esa maniobra como un posible nuevo delito.

El audio, de 1 minuto y 35 segundos, fue publicado en su totalidad este lunes por Radio con Vos. "Este finde voy a ir a Indio así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo", arranca el mensaje.

Más adelante, Adorni es explícito: " Te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos (...) pero contás con todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos ".

El exjefe de Gabinete está investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa se abrió tras tomar estado público una serie de gastos, viajes y compras de inmuebles cuyos montos superan los ingresos que tanto Adorni como su esposa declaran en blanco.

Qué declaró el contratista

El 4 de mayo, el propio Tabar se presentó ante Pollicita y aportó un dato central: aseguró que Adorni le había pagado 245 mil dólares en efectivo por las refacciones de la vivienda.

En esa misma declaración contó que el entonces funcionario le había ofrecido ayuda antes de testimoniar, pero que él la rechazó: tras asesorarse, optó por declinar el contacto para evitar que pareciera que armaban una estrategia conjunta, y dejó su celular a disposición de los investigadores.

De la causa a las térmicas: el giro insólito

El mismo audio combina lo judicial con un reclamo doméstico tan trivial como llamativo: Adorni le describe a Tabar una térmica que "salta sistemáticamente" y le pide soluciones porque está "desesperado".

El remate es casi una ironía del destino, ya que fue la declaración de ese contratista la que reveló que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, le habían encargado una cascada para la pileta, un detalle que terminó convertido en latiguillo de las burlas contra el ahora exfuncionario.