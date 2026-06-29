Estatales acusan a Manuel Adorni de incorporar a 249 colaboradores y le piden explicaciones a Diego Santilli

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le envió una carta al nuevo jefe de Gabinete y le reclama detalles sobre cada una de las designaciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le pidió al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, que informe sobre supuestas 249 designaciones que habrían sido realizadas durante la gestión de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comunicación y Medios. El gremio reclama conocer qué funciones cumplían esos empleados, en qué áreas fueron incorporados y cuáles eran sus remuneraciones.

El planteo fue realizado mediante una carta firmada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien solicitó precisiones sobre la cantidad de personas que ingresaron al Estado bajo la órbita de Adorni, los destinos asignados y el régimen de asistencia que tenían.

Según detalló el sindicato, entre los 249 nombramientos detectados figurarían cuatro choferes, 52 asesores, 19 cargos directivos y una arquitecta, entre otros puestos.

“Todas las dependencias bajo la autoridad de Adorni se encuentran saturadas de personal con sueldos que en todos los casos superan los 2 millones de pesos, no tienen experiencia y su presencia no resulta necesaria”, sostuvo Aguiar.

La carta de ATE a Diego Santilli La carta de ATE a Diego Santilli ATE también puso el foco en la estructura de la Secretaría de Comunicación y Medios. De acuerdo con datos difundidos por la organización sindical, durante 2025 el presupuesto del área que conducía Adorni aumentó un 46,4% y superó los 30.000 millones de pesos anuales.