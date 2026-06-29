Patricia Bullrich y Karina Milei se reúnen en Casa Rosada para definir cómo será el Congreso post Adorni

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , se verá cara a cara este miércoles con Karina Milei para definir la nueva etapa del Gobierno en el Congreso. Será un encuentro donde irán los senadores y diputados del oficialismo. La relación entre la exministra de Seguridad y la hermana del presidente quedó atravesada por las idas y vueltas con Manuel Adorni .

La última vez que hablaron fue el jueves por la tarde cuando la senadora le advirtió que el entonces jefe de Gabinete "no pasaba de esta semana". La posición de rechazo a la continuidad de Adorni que tomó Bullrich luego del 29 de abril, cuando el entonces jefe de Gabinete fue a Diputados y le aseguró a los funcionarios del oficialismo que "todo está en regla" y que se aclarará con la presentación de la declaración jurada. Algo que finalmente no ocurrió.

El encuentro está previsto para las 9.30 del miércoles . Karina Milei se sumó al grupo WhatsApp de diputados libertarios y desde allí lanzó la invitación. En esta nueva etapa "ella quiere seguir más de cerca qué está pasando en el bloque", deslizó una fuente del karinismo a MDZ .

"Va a ser bueno que siga todo sin intermediarios", valoró una diputada del bloque que preside Gabriel Bornoroni. "Entró para invitarnos directamente ella a todos a la actividad del miércoles", agregó. El plan de la hermana del presidente es quedarse en ese grupo luego de la reunión del miércoles.

La figura del femicidio se incorporó en 2012, con una ley del Congreso de la Nación

Con los senadores armó un grupo nuevo de WhatsApp. El chat del bloque lo maneja Bullrich, con quien sigue la tensión y la desconfianza. Pero la jefa de la bancada entró a ese grupo y confirmó la asistencia al encuentro del miércoles.

El último encuentro de Karina Milei con senadores

La última vez que Karina Milei recibió a los senadores de La Libertad Avanza fue el martes pasado. Pero no fueron todos. Fue un encuentro reducido donde participó Manuel Adorni, en un encuentro pensado para mostrar el apoyo al entonces jefe de Gabinete, pero que solo dejó expuesto que estaba cada vez más solo: faltó más de la mitad del bloque, y Bullrich entre los ausentes.

Juan Mateo Arberastain - MDZ

Para la convocatoria de este miércoles se espera una mayor presencia. Allí también estará el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; e Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos, que quedará como vicejefe de Gabinete. Allí también absorberá la cartera de Interior, que pasará a ser secretaría.

Patricia Bullrich quiere reabrir el Senado

El primer escollo de la era post-Adorni será el próximo jueves. Ese día Patricia Bullrich pretende abrir el recinto del Senado para avanzar con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que se trata de un incentivo para que los extranjeros puedan comprar tierras argentinas. Además quieren tratar el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Ley Hojarasca.

Los senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Esteban Abdala, y Agustín Aníbal Monteverde. N/A

Se trata de dos iniciativas que quedaron paralizadas en el Congreso por el escándalo de Manuel Adorni. La oposición aliada a Javier Milei acompaña el espíritu de esas iniciativas, pero nadie quiso quedar pegado a un gobierno que defendió al funcionario que justificó su incremento patrimonial de casi un millón de dólares con la aparición de un pendrive.

Ya sin ese funcionario dentro de la Casa Rosada, se despejan estas dudas. Y la oposición dialoguista, que en su mayoría valoró la designación de Santilli como jefe de Gabinete, hay una mayor voluntad de volver a darle su apoyo al Gobierno de Javier Milei. Otros de los proyectos que están paralizados son la reforma política, la ley de salud mental, la adhesión de Argentina al PCT, entre otros.