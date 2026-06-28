Patricia Bullrich respaldó la designación de Diego Santilli: "Teníamos que dejar de lado las distracciones"

La interna del oficialismo y sus aliados políticos empieza a ordenarse detrás del nuevo esquema de poder. Luego de que se conociera la inminente convocatoria de Javier Milei a Diego Santilli para asumir la Jefatura de Gabinete, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró abiertamente de acuerdo con la elección del actual titular de la cartera de Interior para conducir el rumbo de los ministros tras la renuncia de Manuel Adorni.

A través de un mensaje público de apoyo, la referente de la gestión libertaria bendijo el desembarco de Santilli en el cargo estratégico y envió un fuerte guiño político de cara al futuro institucional del Gobierno.

Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo.



Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos.



Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el… https://t.co/WGj1lJT95s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 28, 2026 "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo" Con un tono cercano, Bullrich expresó su respaldo al flamante funcionario de la administración de La Libertad Avanza: "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo", manifestó la ministra a través de sus canales oficiales.

De esta manera, una de las principales espadas políticas de la gestión actual buscó desactivar cualquier tipo de especulación sobre ruidos internos ante el recambio de piezas en la mesa chica de Olivos, mostrando una postura de unidad frente al sacudón que significó la salida de Adorni.