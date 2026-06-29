Una funcionaria de Vocería hundió a Manuel Adorni: aseguró que ella le prestó su tarjeta de crédito para que haga compras

La Justicia federal profundiza una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni . El objetivo es determinar si el exjefe de Gabinete utilizó tarjetas de crédito de empleados y funcionarios públicos para realizar compras personales y, de esa manera, ocultar gastos de elevado monto.

Este lunes prestó declaración testimonial Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación . Según confirmó ante la Fiscalía, le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 4K, cuyo valor fue de $2.185.000 .

De acuerdo con su testimonio, el acuerdo consistía en que el entonces vocero presidencial le devolvería el dinero en efectivo.

A partir de información obtenida de la cuenta de Mercado Pago de Adorni, el fiscal detectó otros movimientos similares. Según la investigación, el exfuncionario habría vinculado a su billetera virtual tarjetas de crédito pertenecientes a terceros.

Entre las operaciones bajo análisis aparecen dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV , adquiridos por $1.831.795 .

De acuerdo con la causa, esas compras fueron abonadas con tarjetas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y también integrante del área de Vocería. Los proyectores fueron comprados seis días antes del monitor gamer.

La compra de ropa de cama que también investiga la Justicia

El expediente también incorporó un antecedente surgido del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien realizó remodelaciones en la vivienda de Adorni ubicada en Indio Cuá.

En ese dispositivo se encontró una factura por $8.183.303 correspondiente a una compra de ropa de cama y blanquería en Rosen The Store, emitida a nombre de Gisela Kocsis. Ella trabajaba en el área de Medios y Comunicación desde 2011 y, en marzo de 2025, se desempeñaba como secretaria privada de Adorni.

Según fuentes judiciales, nuevas medidas de prueba permitieron establecer que el destinatario final de esos productos habría sido Manuel Adorni y que fueron entregados en el country de Exaltación de la Cruz donde reside.