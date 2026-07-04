El mensaje de Javier Milei a Donald Trump por el Día de la Independencia: "Faro de libertad en el Norte"

El presidente, que finalmente no viajó a Estados Unidos, escribió un posteo refiriéndose a esta fecha patria para los estadounidenses y mostró coincidencias con la Argentina.

El presidente Javier Milei le dedicó este sábado un posteo con referencia al Día de la Independencia de los Estados Unidos. Desde su cuenta de X, el mandatario, quien finalmente no viajó al país norteamericano, tal como anticipó MDZ, saludó a Donald Trump por la fecha patria, bajo el título: “HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ”.

“Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, escribió el líder libertario.

“Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación”, señaló el jefe de Estado.

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ



Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la… — Javier Milei (@JMilei) July 4, 2026 Para Milei, “la Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos”. “Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, agregó.

“Entendemos que estos valores son propios de ambos países y que ponerlos en el centro es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego. Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur. Feliz 4 de Julio!”, concluyó Milei.