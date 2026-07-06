Mirtha Legrand puso en aprietos en vivo a Bertie Benegas Lynch al hablar de la situación del país: "La gente no puede..."

Frente a las preguntas de la conductora, el político minimizó la polémica por el Caso Libra y rompió el silencio sobre la situación económica actual.

Bertie Benegas Lynch participó este sábado de La noche de Mirtha y respondió a las consultas de Mirtha Legrand sobre distintos temas de la actualidad, entre ellos el Caso Libra y la situación económica y social del país.

Al ser consultado por la conductora sobre el Caso Libra, el diputado nacional minimizó la polémica y sostuvo: "El Caso Libra, ya casi me olvidé. No es ninguna estafa. Fue, en su momento, una promoción de algo, como yo haría siendo presidente, si alguien va a invertir algo y que sirve para la financiación de unicornios o de empresas y lo promocionás, simplemente como eso".

Así fue la participación de Bertie Benegas Lynch en La noche de Mirtha Más adelante, la conversación giró hacia la realidad social. "Un país tiene que tener a los habitantes contentos. Tenemos que estar contentos todos. No puede ser que una parte de los habitantes vivamos bien y el resto muy mal", planteó la conductora. "Por supuesto", le respondió el político.

"La gente no puede tomar un colectivo, un tren, ¿cómo van a trabajar?", fue la observación que hizo la conductora. Entonces, el economista le contestó: "Por eso en los países civilizados, Mirtha, los más pobres vendrían a ser los que los que digamos tienen ingresos medios acá. Entonces, de lo que se trata es de marcos institucionales".

El diputado nacional minimizó el impacto del Caso Libra ante las preguntas de la conductora. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "¿Cómo hace Francia?", quiso saber Legrand. "Bueno, justamente tiene seguridad jurídica, tiene respeto por la vida, la libertad y la propiedad", aseguró Benegas Lynch. "¿La seguridad jurídica qué es? ¿Que los jueces roban, que no se comportan correctamente?", lanzó Mirtha.