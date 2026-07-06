Mirtha Legrand puso en aprietos en vivo a Bertie Benegas Lynch al hablar de la situación del país: "La gente no puede..."
Frente a las preguntas de la conductora, el político minimizó la polémica por el Caso Libra y rompió el silencio sobre la situación económica actual.
Bertie Benegas Lynch participó este sábado de La noche de Mirtha y respondió a las consultas de Mirtha Legrand sobre distintos temas de la actualidad, entre ellos el Caso Libra y la situación económica y social del país.
Al ser consultado por la conductora sobre el Caso Libra, el diputado nacional minimizó la polémica y sostuvo: "El Caso Libra, ya casi me olvidé. No es ninguna estafa. Fue, en su momento, una promoción de algo, como yo haría siendo presidente, si alguien va a invertir algo y que sirve para la financiación de unicornios o de empresas y lo promocionás, simplemente como eso".
Así fue la participación de Bertie Benegas Lynch en La noche de Mirtha
Más adelante, la conversación giró hacia la realidad social. "Un país tiene que tener a los habitantes contentos. Tenemos que estar contentos todos. No puede ser que una parte de los habitantes vivamos bien y el resto muy mal", planteó la conductora. "Por supuesto", le respondió el político.
"La gente no puede tomar un colectivo, un tren, ¿cómo van a trabajar?", fue la observación que hizo la conductora. Entonces, el economista le contestó: "Por eso en los países civilizados, Mirtha, los más pobres vendrían a ser los que los que digamos tienen ingresos medios acá. Entonces, de lo que se trata es de marcos institucionales".
"¿Cómo hace Francia?", quiso saber Legrand. "Bueno, justamente tiene seguridad jurídica, tiene respeto por la vida, la libertad y la propiedad", aseguró Benegas Lynch. "¿La seguridad jurídica qué es? ¿Que los jueces roban, que no se comportan correctamente?", lanzó Mirtha.
"Justamente no. Pero el punto central es este: si no nos damos cuenta que estamos manejando un naufragio kirchnerista, si le echamos la culpa a los rescatistas, vuelven los tiburones. Entonces, sepamos que en definitiva cuando cuando vos te quebraron la pierna, te agarra un médico, te pone el yeso, no podés jugar al fútbol al día siguiente y no le puedes echar la culpa al médico. Entonces, tenemos que entender, por eso el concepto moral y el concepto del fundamento hacia dónde vamos, que es el concepto de la libertad, que seamos libres y decidamos y que no nos digan qué tenemos que hacer unos políticos que encima nos roban. Si entendemos eso, sabemos de la transición y sabemos que es un tema de largo plazo. Sabemos que cuando se suelde el hueso lleva tiempo y no puede jugar al fútbol. Entonces, obviamente en ese naufragio va a haber gente que que está tragando agua salada y hay que rescatarlo lo antes posible, pero los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y venimos del fondo del mar", explicó Bertie Benegas Lynch.