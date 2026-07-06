En medio de la polémica, se filtró el lujoso capricho que Jesica Cirio que mandó a construir

En La mañana con Moria, Gustavo Méndez sacó a la luz el ostentoso gasto de Jesica Cirio y sorprendió a todos.

Jesica Cirio, nuevamente en el centro de las miradas tras la filtración de un exclusivo espacio.

Jesica Cirio volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras conocerse los detalles de las lujosas reformas que realizó en su casa. Mientras la conductora se encuentra bajo una fuerte presión mediática por la causa judicial que investiga videos con cientos de dólares, ahora se filtraron las comodidades de un exclusivo espacio que mandó a construir en su propiedad.

Se trata de una imponente obra que llevó más de medio año de trabajo para ser terminada. La remodelación contó con un diseño a medida y materiales de primera calidad que cambiaron por completo la estructura de la mansión.

La modelo está siendo investigada tras las filtración de los videos del vestidor. Captura de pantalla Instagram Jesicacirio. En el programa La mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez reveló: "Hicieron todo, pero con la excusa de hacerle un gimnasio a Jesica Wanda Judith Cirio. Duró como seis meses la obra".

El sector deportivo en cuestión cuenta con una estética moderna, terminaciones de alta gama y detalles personalizados. Para lograr el resultado final se necesitó el trabajo de arquitectos y diseñadores de interiores.