No es un club nuevo: el inesperado trabajo de Mauro Icardi en Turquía y las estrictas pautas que exige

En medio de la incertidumbre sobre su carrera deportiva, el futbolista presentó ante la Justicia un contrato laboral que lo aleja del campo de juego.

Mauro Icardi tiene un nuevo rumbo profesional. Mientras su futuro futbolístico se mantiene en suspenso y las negociaciones con clubes están truncadas, se confirmó que el delantero firmó un acuerdo para desempeñarse como embajador de marca e influencer para una reconocida clínica estética en Estambul, Turquía.

El trasfondo legal del contrato La revelación de este nuevo empleo surgió a raíz de una exigencia judicial en Argentina. Tras haber abonado la deuda correspondiente a la cuota alimentaria justo antes del vencimiento del plazo, Icardi necesitaba demostrar ante el juez que poseía un empleo formal y motivos laborales para regresar a Turquía, logrando así el levantamiento de la prohibición de salida del país.

Con este documento oficial presentado, el futbolista obtuvo la autorización legal para retornar a Estambul el 10 de julio de 2026. En paralelo, Wanda Nara recibió el aval de la Justicia y del propio jugador para viajar el 9 de julio rumbo a Milán junto a sus hijas.

Los detalles del acuerdo comercial El contrato presentado en el juzgado se celebró el 1 de julio de 2026 con Cosmedica, un centro médico turco altamente reconocido por sus tratamientos de alopecia e implantes capilares. Como dato anexo, esta misma institución médica es conocida por recibir a distintas figuras argentinas, como Eugenia "China" Suárez, quien ha realizado promociones a cambio de tratamientos para la piel.

El documento establece un vínculo laboral a corto plazo, con una vigencia de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2026. La remuneración acordada por este período es de 100.000 euros en total, promediando un ingreso de poco más de 33.000 euros mensuales.