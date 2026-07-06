Sofía Martínez rompió el silencio tras el noble gesto de Lionel Messi y fue contundente: "Ola de giladas"

Luego de la victoria ante Cabo Verde, el capitán argentino tuvo un gesto cómplice con la periodista para terminar con los falsos rumores sobre un distanciamiento.

Mientras la Selección Argentina transitaba la primera parte de la Copa del Mundo, comenzaron a circular versiones infundadas sobre un supuesto veto hacia Sofía Martínez, afirmando que los jugadores tenían prohibido hablar con ella. Tras el agónico triunfo del conjunto frente a Cabo Verde, fue el mismísimo Lionel Messi quien se encargó de ponerle punto final a la controversia acercándose a saludarla con una frase irónica: "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

El momento entre Messi y Sofía Martínez Lejos de dejar pasar el episodio, la periodista decidió utilizar su propio blog para reflexionar sobre lo ocurrido y exteriorizar el desgaste emocional que vivió en silencio. Según relató, en un principio dudó en pronunciarse públicamente, considerando que es "mejor callarse que seguir agrandando la noticia".

No obstante, admitió que la situación la desbordó al ver cómo las mentiras opacaban un hito profesional y afectaban directamente a su familia. En sus propias palabras, le dio mucha bronca el nivel de impunidad con el que se instaló el tema, lamentando que lograran amargar el momento de sus familiares presentes en Miami, quienes terminaron "cargados con la situación" al verla sufrir en televisión.

El descargo de la periodista En medio de su descargo, la cronista no esquivó la oportunidad para hacer un duro y certero análisis sobre el tratamiento que reciben las mujeres en el ámbito del periodismo deportivo. Visiblemente frustrada, Martínez aseguró que la difamación que padeció tiene una raíz clara: "Hay un montón de programas que dicen un montón de cosas solo porque son mujeres en realidad, porque a ningún varón se lo hacen".