La Legislatura porteña distinguió a la reconocida docente Norma Edith Gigena

La reconocida y querida docente Norma Edith Gigena fue distinguida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su labor profesional y académica en el ámbito de la educación. Gigena es la fundadora del Instituto Privado de Educación Especial “Mi Mañana”. También homenajearon a Alicia Wigdorovitz de Camilloni.

La distinción tuvo lugar en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen y contó con la presencia del vicepresidente primero Matías López, el diputado Guillermo Suárez, las diputadas Gimena Villafruela y Rocío Figueroa, familiares, amigos y colegas docentes de las homenajeadas.

La apertura de los discursos la inició López quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los participantes al evento. “Reconocer a quienes dedicaron su vida a enseñar y a educar tiene algo muy especial. Al reconocer a Norma y a Alicia, también estamos reconociendo algo mucho más grande: todo lo que ellas ayudaron a sembrar en la vida de las otras personas”, dijo el vicepresidente primero.

“Para esta Legislatura y para mí es hoy un orgullo reconocer a estas dos grandísimas mujeres como personalidades destacadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la educación. Porque las grandes maestras dejan algo que dura mucho más que una clase: dejan huella en el alma de las personas. Y con el tiempo, esas huellas terminan transformando no solo a las personas, sino también a las sociedades”, agregó.

Por su parte, el diputado Suárez destacó que “hay educadores que dejan una huella en las instituciones y hay otros cuya influencia atraviesa generaciones enteras de docentes . Hoy tenemos el privilegio de homenajear a una de las figuras excepcionales de la docencia: la profesora Alicia de Camilloni, quien ha dedicado su vida intelectual a estudiar la enseñanza desde la teoría y desde la práctica con el fin de cumplir los objetivos de la ciencia y dejar de lado el sentido común”.

Seguidamente, Gigena expresó que “en primer lugar, es un honor para mí compartir este espacio junto con la profesora Alicia de Camilloni, ejemplo de educación en el país y en el mundo”. Y agradeció particularmente al vicepresidente primero Matías López y a todos los legisladores que aprobaron este reconocimiento.

“Ellos representan la voluntad popular con una trayectoria que empezó en un primer grado cuando un maestro o una maestra les enseñó a escribir. Este significativo diploma de reconocimiento también quiero compartirlo junto con todos los maestros invisibles que a lo largo y a lo ancho del país educan, para el futuro de su independencia, su cultura, su libertad”, remarcó.

Quién es Norma Edith Gigena

Norma Edith Gigena nació en Villa Mercedes, San Luis, en mayo de 1937. Allí, egresó como Maestra Normal Nacional de la Escuela Normal Juan Llerena en 1956 y, además, desarrolló su trayectoria docente en Mendoza y Río Negro.

En 1976, fundó el Instituto Privado de Educación Especial “Mi Mañana” que en la actualidad se encuentra en el barrio de Saavedra.

Su recorrido profesional y académico: se formó en Bibliotecología en la Universidad Nacional del Sur y como profesora especializada en enseñanza diferenciada en Instituto de Formación Docente de Buenos Aires (1974). También, se desempeñó como docente en los Institutos Agote, el Neuropsiquiátrico de Parque Chacabuco y la Escuela Especial Cecilia María Estrada de Cano.

Fundó y dirigió el Instituto Privado de Educación Especial “Mi Mañana” (1979). En la actualidad el instituto está a cargo de sus hijos Silvia y Fernando y ella se desempeña como Representante Legal de la institución.

Participó en congresos y encuentros internacionales sobre educación especial, con invitaciones a Malta, México y Cuba, además de visitas a instituciones especializadas en París. Cabe destacar que Gigena estudió en una escuela ubicada frente a la Estación Cazador (San Luis), donde fue alumna del maestro José Ignacio Maldonado, cuyo nombre lleva hoy esa institución.