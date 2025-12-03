La Legislatura que se viene en la Ciudad de Buenos Aires

La conformación de la nueva Legislatura porteña tiene que ver con los resultados de la elección de mayo pasado, pero también con sus propios objetivos. Aquella, quizá se planificó en forma separada de la elección nacional de octubre del 2024 con la idea de darle centralidad a una campaña local. Todo lo contrario, la elección se nacionalizó al por mayor.

El bloque, La Libertad Avanza (LLA), compitió con una lista encabezada por el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni . Como una de las particularidades de la nueva conformación de la Legislatura porteña , el funcionario no asumirá su banca. En su lugar lo hará Marcelo Ernst de acuerdo al corrimiento de la lista. Como sea, con 30,70% de los votos, LLA contará a partir de la semana que viene con una bancada de 13 legisladores.

Por alguna razón, el Gobierno de Jorge Macri decidió que la principal ley que requiere para gestionar, el Presupuesto, se apruebe con la conformación actual y no con la venidera. De esa manera, el jefe de Gobierno logró cerrar un acuerdo con todos los bloques legislativos, excepto el peronismo y la izquierda.

Habrá que ver si mantiene acuerdos con el nuevo plantel, donde al igual que ahora el oficialismo representado por el PRO no domina el recinto. Es más, ya está abierta la pelea por la conducción y gerenciamiento total de la Legislatura que actualmente ejerce como vicepresidente primero, Matías López (PRO).

La primera minoría será el peronismo, como lo es ahora con el bloque Unión por la Patria, con dos bancas más producto del segundo puesto que obtuvo en la grilla de resultados, 27,89%, con la lista encabezada por Leandro Santoro.

La bancada contará con 20 legisladores, un tercio de los 60 del recinto, un número clave cuando se requieren 2 tercios, en casos de aprobación de leyes referidas a la desafectación de bienes del dominio público o, entre otras, las que se sancionan para aprobar concesiones por más de cinco años. Es una dificultad por la que transitó ya Jorge Macri en sus primeros dos años de Gobierno. La aritmética tiene que ver con que, la izquierda aporta actualmente tres votos en contra del oficialismo que sumados a los del peronismo (actualmente 18) traban la posibilidad de los dos tercios. En la Legislatura que viene esa oposición reunirá 22 votos y faltarán 2 al oficialismo y aliados para reunir dos tercios.

Para los dos años que le restan a su primer mandato, con la Legislatura que se viene la situación será similar ya que tampoco contará con quórum propio, ni siquiera si sella su alianza con los libertarios. Es que LLA tendrá 13 votos, más 11 que tendrá Vamos por Más (PRO y un legislador de la Coalición Cívica) queda lejos de los 31 que requiere la mitad más uno del recinto.

Las negociaciones para la sanción del Presupuesto parecieron además alentar la conformación de un frente que no pudo construirse antes de las elecciones nacionales de octubre.

El cuarto en la grilla de resultados de la votación de mayo, resultó ser Horacio Rodriguez Larreta que arrancará con un bloque de siete legisladores, tres que ingresan por el 8.24% de los votos que obtuvo y el resto por acuerdos para conformar un interbloque con Graciela Ocaña y con la bancada MID de dos diputados ligados al diputado nacional Oscar Zago.

Larreta ya apunta la mirada al 2027. Ya manifestó sus deseos de volver a ser Jefe de Gobierno porteño y considera que es un buen punto de comienzo, la banca en la Legislatura porteña.

No es el único. Santoro tal vez repita sus intenciones de ser candidato a jefe de Gobierno. La elección no fue mala en geografía hostil para el peronismo y sus antecedentes como radical no caerían mal en electorado porteño.

Por otra parte, seguramente Jorge Macri apueste a una reelección. Si bien el horizonte está lejos todavía, será la próxima una Legislatura que no deja de mirar el 2027 y que obliga a Jorge Macri a sumar acuerdos para poder gestionar.