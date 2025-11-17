Ya tiene dictamen de comisión el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

La Legislatura porteña prepara una mega sesión para el último jueves de noviembre, a menos de 15 días del recambio de bancas que ocurre el 10 de diciembre. La atención principal se la lleva el paquete de iniciativas económicas que elevó Jorge Macri para el debate, es decir el Presupuesto 2026 las modificaciones al Código Fiscal y la ley tarifaria.

El oficialismo porteño, que es PRO, tiene 7 bancas de las 31 que se necesitan para sancionar las normas tributarias.

Hasta ahora la comisión de Hacienda que conduce Paola Michielotto del PRO logró el dictamen de las normas que no firmó el peronismo que tiene la primera minoría en el recinto, con 18 votos. Acompañó en cambio La Libertad Avanza (LLA), que preside la legisladora Pilar Ramírez. La última fusión del PRO con los libertarios para la votación nacional a diputados y senadores mantuvo dudas sobre cómo repercutiría en la Legislatura porteña que renueva la mitad de las bancas como producto de la elección local que se realizó en mayo pasado.

Lo cierto es que el bloque dio a conocer un documento titulado “prospuestas de la LLA para cuidar el bolsillo de los porteños”.

“Los porteños nos dieron un mandato claro, en mayo y ratificado en octubre: quieren un Estado más chico, menos impuestos y más libertad. Por eso presentamos propuestas para mejorar este Presupuesto, aliviar la carga sobre los contribuyentes y, al mismo tiempo, cuidar las cuentas de la Ciudad”, señala el documento de LLA para explicar los cambios que propone con respecto a lo que presentó el Gobierno de la Ciudad.

¿Qué incluye el Presupuesto 2026 de la Ciudad?

Se trata de 11 puntos, entre los cuales está una actualización del impuesto a los Ingresos Brutos aumentando los tramos de facturación un 20% (en lugar del 10,1% propuesto por el GCBA).

También se propone una bonificación del 100% de IIBB para las 3 categorías más bajas del Régimen Simplificado y del 75% para las siguientes 5 categorías.

Además la propuesta de los libertarios sostiene dejar exento de IIBB las Leliqs, Pases y todo tipo de instrumento financiero que tenga por origen una operación del BCRA y, entre otras iniciativas, sostiene una reducción del impuesto a los sellos para la compra-venta de automóviles e inmuebles, entre otros rubros.

¿Cómo viene la votación?

LLA aportaría 8 votos, pero en el PRO consideran al radicalismo, entre otros aliados para la sanción de las normas en cuestión.

Por su parte, el peronismo que reúne 18 votos de los 60 en el recinto ya anticipa que no acompañará la votación.

La titular de la bancada Unión por la Patria, Claudia Neira explicó que "con este presupuesto la Ciudad enfrenta un 2026 con la vivienda desfinanciada, sin plan de desarrollo económico y ninguna partida destinada a las necesidades de la gente. Es un presupuesto que tiene todas las prioridades alteradas y por eso nuestro bloque no puede acompañarlo". La diputada recordó que propuso también "la exención de IBB para todos los monotributistas y no sólo las dos primeras categorías como sigue sosteniendo el oficialismo”.

Jorge Macri tiene prevista una fuerte inversión en obra pública para el año próximo, donde se destaca el inicio de la construcción de la nueva línea F del subte porteño.