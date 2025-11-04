Cuenta regresiva para la sanción del Presupuesto 2026 de Jorge Macri

A fin de mes, casi al filo del recambio de bancas, el oficialismo porteño tiene prevista la sanción de un paquete de leyes económicas para las cuales ya arranca la búsqueda de votos. Esta semana, está planificado que obtenga despacho un pedido de ampliación presupuestaria que requiere el Gobierno porteño para varios rubros, entre ellos Seguridad y también Higiene Urbana. Es parte del combo económico que envió Jorge Macri a la Legislatura porteña en septiembre pasado, junto con la planificación de gastos para 2026.

A partir de la presentación de las iniciativas, empezó la tradicional ronda de funcionarios que fueron a explicar ante los legisladores, en qué gastarán durante el próximo año. Fueron reuniones "informativas", pero la discusión para llegar a un despacho espera para arrancar.

La consigna ahora del oficialismo es que el Presupuesto 2026 y los proyectos que lo acompañan como las normas Tarifaria y Código Fiscal obtengan sanción con la actual conformación de la Legislatura porteña , es decir antes del recambio de bancas que se producirá el próximo 10 de diciembre. En ese momento asumirán los legisladores y legisladoras que obtuvieron una banca tras la elección local del pasado 18 de mayo.

Con la actual Legislatura, el oficialismo porteño considera que ya transitó por acuerdos y que la nueva conformación, inclusive, no tendría el conocimiento de los proyectos como la actual.

El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno de la Ciudad destina 20% para obra pública sobre la base de equilibrio fiscal y destaca el inicio de la construcción de la línea F del subterráneo porteño, para la cual ya se lanzó la licitación nacional e internacional. El recorrido unirá Barracas con Palermo y se conectará con las seis líneas de la red a lo largo de 12 estaciones nuevas. Los trabajos comenzarán el año próximo con una inversión de US$1.350 millones.

Los reclamos de la oposición

Como sea, la oposición apunta a otros rubros y el PRO con votos propios no llega a reunir los 31 votos (la mitad más uno del recinto) que requiere la Tarifaria, por ejemplo.

El año pasado, el PRO aceptó cambios en el proyecto de Presupuesto para lograr su aprobación y llegó también a un acuerdo con el peronismo. En ese sentido el bloque opositor de Unión por la Patria ya anticipó, durante las reuniones de Comisión de Presupuesto, algunas de las demandas que facilitarían los votos del peronismo.

"Nosotros para la ley tarifaria estamos pidiendo 0% para régimen simplificado, beneficios para hoteles, gastronómicos y clubes, además de algunas cuestiones puntuales más técnicas", explicó la presidenta del bloque Unión por la Patria, Claudia Neira, quien a su vez es vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto que conduce Paola Michielotto del PRO.

El peronismo, que es la primera minoría del recinto con 18 bancas, reclama también por el presupuesto para obras del Instituto de la Vivienda, algunas partidas sociales, para niñez y desarrollo económico que considera "totalmente desfinanciadas".

La incógnita de La Libertad Avanza y el conteo de votos

En otro sentido están las dudas sobre cómo votará La Libertad Avanza (LLA), que buscaría inclusive hacer valer el triunfo de mayo cuando se impuso Manuel Adorni en las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires. El bloque LLA lo conduce Pilar Ramirez y está preparando un documento con sugerencias y observaciones referidas al proyecto de Presupueso para entregar al oficialismo.

De todos modos el PRO y sus aliados de la Coalición Cívica que integrar el bloque Vamos por más reúnen 11 votos, mientras que LLA suma 8 bancas en la actualidad por lo cual si votara a favor aún estarían a 12 votos del quórum, pero el debate recién empieza.

El último jueves de este mes podría realizarse la sesión para aprobar las leyes presupuestarias.