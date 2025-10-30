Jorge Macri detalló sobre el reencuentro con el Gobierno nacional: "Hubo un diálogo muy honesto"

Luego de su contundente triunfo en las urnas, Javier Milei encabezó este jueves una reunión clave con los gobernadores no alineados al kirchnerismo. Tras la reunión, Jorge Macri dio declaraciones a la prensa y valoró positivamente el encuentro.

El encuentro, que comenzó a las 17 en la Casa Rosada , tuvo como eje la búsqueda de consensos para avanzar con las reformas estructurales que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de coordinar las invitaciones a las provincias y acompañó al mandatario junto con el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el titular de Economía, Luis Caputo. También participaron figuras centrales del Gobierno, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, formó parte del encuentro y destacó el tono constructivo de la jornada una vez concluida. “El primer paso es la convocatoria del gobierno nacional con muy buena predisposición del presidente y de todo el gabinete, y la verdad que hubo un diálogo muy honesto”, afirmó. Macri agregó que “vi muy buena predisposición de todo el mundo para lograr tener un presupuesto”, resaltando la necesidad de alcanzar acuerdos fiscales y económicos entre la Nación y las provincias.

La relación entre Jorge Macri y Javier Milei

Consultado sobre su relación personal con Milei tras el saludo que compartieron en la Casa Rosada, Macri relativizó cualquier diferencia. “Nos saludamos muy bien. Nosotros elegimos trabajos complejos, entonces los problemas personales son cosas secundarias. Hoy fue muy agradable, fue un reencuentro y eso lo valoro”, sostuvo.

En relación a los temas tratados en la reunión, el jefe de Gobierno detalló: “Se habló del objetivo de una baja impositiva, de un presupuesto equilibrado y de generar nuevas formas, más modernas, de contratación para las nuevas formas de trabajo”. Además, subrayó la importancia de formalizar a quienes hoy se encuentran fuera del sistema laboral: “Hay mucha gente en la informalidad y tenemos que darles mecanismos para que ingresen a la economía formal”. Finalmente, Macri valoró el clima general del encuentro: “No voy a hablar por los demás, pero todos fuimos positivos. Creo que tenemos chance de tener un buen presupuesto”.