Jorge Macri votó y lanzó una chicana para Javier Milei: "Hablé con el presidente de mi partido"

Jorge Macri destacó la importancia de la participación y aseguró que no se comunicó con Javier Milei, pese a la alianza electoral del PRO con el oficialismo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, votó este domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de destacar el buen funcionamiento de la Boleta Única de Papel y alentar a la participación electoral, deslizó un dardo para Javier Milei pese a la alianza del PRO con el oficialismo.

"A mí no me toca ser candidato, nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días, tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza acá en la ciudad y en la provincia, y cada uno tiene sus roles", expresó Macri a la salida de su votación y remarcó: "Lo importante es que hoy va a votar un montón de gente, va a ser rápido el recuento del escrutinio, así que vamos a tener información temprano, va a ser transparente".

"Yo creo que siempre festejo que se pueda votar, y hoy la gente puede expresar su vocación de participar en un voto, que es lo mejor que tenés cada dos años, así que hay que cuidar eso", destacó el mandatario y llamó a votar: "Se hace rápido, no hay filas, es simple, se puede votar de manera muy fácil, nadie se va a confundir, así que la gente participe. Me parece que lo peor que nos pasa en las elecciones no son los resultados, sino cuando hay una baja participación, así que creo que lo que tenemos que tratar de lograr todos es que se vote y se participe mucho, eso le da más sentido".

Qué dijo Jorge Macri sobre Javier Milei

El dirigente del PRO se aferró a la veda a no hacer ningún comentario electoral y se explayó sobre la buena experiencia a votar con la Boleta Única de Papel. Sin embargo, su reacción al ser consultado sobre el presidente Javier Milei dejó al descubierto el malestar entre los mandatarios.

Al ser consultado sobre si se comunicó esta mañana con el libertario, Macri aseveró: "No, no hablé con el presidente, hablé con el presidente de mi partido", dijo sin vueltas, refiriendose al líder amarillo, Mauricio Macri.