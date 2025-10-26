Jorge Macri: "La Ciudad volvió a ser un límite para el kirchnerismo"

Jorge Macri agradeció a los porteños por participar en las legislativas 2025 y destacó la victoria de la alianza PRO–La Libertad Avanza frente al kirchnerismo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su agradecimiento a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. En su mensaje, celebró el triunfo de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y felicitó a sus candidatos por la victoria obtenida.

MACRI AGRADECIMIENTOS Los agradecimientos de Jorge Macri en X. Fuente: X Reconocimiento al equipo del PRO El mandatario porteño publicó un mensaje en sus redes sociales en el que valoró la participación ciudadana y el respaldo a la coalición oficialista en la Ciudad. “Gracias a todos los porteños que hoy participaron de la elección”, escribió Macri, destacando el compromiso del electorado con el rumbo político que, según dijo, “ratifica el cambio”.

“Con el triunfo de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, la Ciudad reafirmó su innegociable compromiso con el cambio y volvió a ser, una vez más, un límite para el kirchnerismo”, agregó el jefe de Gobierno en su publicación. En el mismo mensaje, Macri dedicó un reconocimiento especial al equipo del PRO “por el trabajo y el esfuerzo que hicieron posible este resultado”. Además, felicitó a Patricia Bullrich y a todos los candidatos electos que representarán a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. El dirigente destacó el trabajo conjunto entre ambas fuerzas políticas, señalando que la victoria refleja una “amplia voluntad de cambio” expresada por los votantes porteños en las urnas.

Felicitaciones para Javier Milei Macri también aprovechó la oportunidad para felicitar al presidente Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, por el resultado obtenido a nivel nacional en las elecciones legislativas; mensaje que refuerza la alianza política entre el PRO y el oficialismo nacional, consolidada durante el último año.