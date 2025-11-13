Jorge Macri anunció que la Ciudad de Buenos Aires lanzará un bono por US$600 millones

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció este jueves que la Ciudad de Buenos Aires saldrá a los mercados la próxima semana con un bono para buscar financiamiento por US$600 millones. El objetivo es refinanciar los vencimientos de deuda y conseguir fondos para obras públicas. "La deuda de la Ciudad es muy buscada y rankea como la mejor de las empresas privadas", manifestó Macri al anunciar la medida.

"La idea es emitir el martes 18 un bono de entre 400 y 500 millones de dólares de new money y luego completar hasta cubrir 600 millones de dólares, abriendo un canje para inversores minoristas para que entren a las condiciones del pricing del new money como si fuese un tramo no competitivo. El destino del dinero es para hacer el rollover del bono CABA 27 del cual este año pagamos 300 millones. Es para recuperar ese pago de amortizaciones", explicó el alcalde porteño en un mensaje dirigido a los mercados.