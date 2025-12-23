Salió a la luz la exorbitante cifra que Marcelo Tinelli deberá pagar por una polémica causa: "Lo tenía..."

Tras décadas de una relación profesional que parecía inquebrantable, un cambio en las preferencias estéticas del conductor derivó en una batalla legal.

El intento de generar una imagen jovial se transformó en una polémica laboral . Foto: captura de video YouTube/ Carnaval Stream.

Durante años, cada vez que las luces del estudio se encendían, él lucía impecable. Detrás de cada traje, de cada combinación de colores y de esa impronta que marcó una época en la televisión argentina, había una figura de extrema confianza que cuidaba la estética de Marcelo Tinelli con recelo.

Sin embargo, los vínculos de larga data en el mundo del espectáculo no siempre resisten el paso del tiempo ni los cambios de paradigma. Lo que parecía un retiro silencioso terminó convirtiéndose en una demanda laboral de alto impacto que hoy obliga a Tinelli a pagar $90 millones de pesos para saldar una deuda histórica con quien fuera su mano derecha en el vestuario: María Vilariño.

La crónica de los hechos La noticia fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano (Eltrece). El conflicto se originó tras la desvinculación de Vilariño, quien trabajó junto al conductor durante gran parte de su carrera. Según trascendió, el quiebre comenzó a gestarse no por una falla profesional, sino por una sugerencia del círculo íntimo de Tinelli.

Sus hijas, Candelaria y Micaela, habrían sido las impulsoras de una renovación visual para su padre, presentándole a un nuevo asesor de imagen llamado Cristian, con el objetivo de otorgarle un "look más jovial" y alineado a las tendencias actuales.

Ultimos preparativos para el show que conduce Marcelo Tinelli Foto: NA Marcelo Tinelli en ShowMatch. Foto: Archivo MDZ Este desplazamiento gradual fue relegando a Vilariño, quien veía cómo sus tareas disminuían mientras el nuevo asesor ganaba terreno. La situación alcanzó su punto crítico cuando, tras alcanzar la edad jubilatoria, la vestuarista fue desvinculada definitivamente. El reclamo central de la demanda radicaba en que, a pesar de los años de servicio y la exclusividad dedicada al empresario, no se le habría abonado la indemnización correspondiente por ley.