Arte combinado con tecnología: cómo es la experiencia inmersiva de Van Gogh en Godoy Cruz

Godoy Cruz ofrece una experiencia inmersiva, educativa y muy hermosa en el Espacio Arizu. Así es Van Gogh y los maestros de la pintura europea.

Todo lo que tenés que saber sobre la experiencia imperdible en Espacio Arizu. / Prensa

El emblemático Espacio Arizu, ubicado en Godoy Cruz, se transformó en un portal hacia la Europa del siglo XIX con la inauguración de una exhibición que promete ser el hit cultural de la temporada. Hasta el próximo 11 de enero, mendocinos y turistas tienen la oportunidad de perderse en los trazos vibrantes de Vincent van Gogh a través de una tecnología que borra los límites entre el espectador y la pintura: "Van Gogh y los maestros de la pintura europea".

La propuesta no es solo una exposición de cuadros, sino una odisea sensorial que utiliza proyectores de última generación para envolver techos, paredes y suelos. Durante el trayecto, los asistentes pueden disfrutar de más de 70 obras emblemáticas que cobran vida en un formato de 180 grados, acompañadas por una banda sonora original que potencia la emotividad de cada pincelada.

Además de la figura central de Van Gogh, la muestra rinde tributo a leyendas del impresionismo como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet, permitiendo una visión integral del arte europeo.

El diseño del Espacio Arizu fue adaptado para albergar seis salas temáticas con diferentes objetivos pedagógicos y recreativos. Entre los puntos más destacados se encuentra la sala de realidad virtual en 3D y un sector de dibujo didáctico pensado para que tanto niños como adultos liberen su creatividad. Asimismo, la sala inmersiva principal ofrece un video explicativo de 40 minutos que profundiza en la atormentada y brillante vida del genio neerlandés.